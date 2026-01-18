  1. В Украине

В каких случаях можно передвигаться по городу без пропусков в комендантский час — их два

11:13, 18 января 2026
В Украине изменили правила комендантского часа.
Фото: mvs.gov.ua
Министерство внутренних дел Украины сообщило, что передвижение без специальных пропусков в период комендантского часа разрешается только в определенных случаях:

▪️ во время воздушной тревоги — с целью добраться до ближайшего укрытия;

▪️ в случае следования к Пунктам несокрушимости или пунктам обогрева во время чрезвычайной ситуации в энергетике.

«Необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность. Это может быть заграничный паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, студенческий билет и другое», — заявили в ведомстве.

В МВД напомнили, что во время военного положения военнообязанные также должны иметь при себе военно-учетный документ.

«Если вы пользуетесь цифровыми версиями документов, убедитесь в стабильном интернет-соединении, достаточном заряде устройства и возможности предъявить документы в электронном формате в условиях отключения электроэнергии», — говорится в заявлении.

Также там добавили, что правоохранители имеют право проверять документы для идентификации личности в условиях военного положения. В то же время важно понимать: проверка осуществляется при наличии оснований, не носит массового характера и является инструментом безопасности, а не ограничением.

Ранее мы писали, какие заведения станут Пунктами несокрушимости и будут работать круглосуточно.

Также в МВД уточнили условия ослабления комендантского часа.

Добавим, что в Киеве такси начнет работать в комендантский час.

МВД комендантский час

