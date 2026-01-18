  1. В Україні

У яких випадках можна пересуватися містом без перепусток у комендантську годину — їх два

11:13, 18 січня 2026
В Україні змінили правила комендантської години.
Фото: mvs.gov.ua
Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що пересування без спеціальних перепусток у період комендантської години дозволяється лише у визначених випадках:

▪️ Під час повітряної тривоги – з метою, щоб дістатися до найближчого укриття

▪️ У разі прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву під час надзвичайної ситуації в енергетиці

«Необхідно мати при собі паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Це може бути закордонний паспорт, посвідчення водія, свідоцтво про народження, пенсійне посвідчення, студентський квиток та інше», - заявили у відомстві.

В МВС нагадали, що під час воєнного стану військовозобов’язані також повинні мати при собі військово-обліковий документ.

«Якщо ви користуєтеся цифровими версіями документів, переконайтеся у стабільному інтернет-з’єднанні, достатньому заряді пристрою та можливості пред’явити документи в електронному форматі в умовах відключення електроенергії», - йдеться у заяві.

Також там додали, що правоохоронці мають право перевіряти документи для ідентифікації особи в умовах воєнного стану. Водночас важливо розуміти: перевірка здійснюється за наявності підстав, не має масового характеру та є інструментом безпеки, а не обмеженням.

Раніше ми писали, які заклади стануть Пунктами незламності й працюватимуть цілодобово. 

Також в МВС уточнили умови послаблення комендантської години. 

Додамо, що у Києві таксі почне працювати в комендантську годину.

МВС комендантська година

