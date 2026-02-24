  1. В Украине

Зеленский поручил сделать мобилизацию более технологичной: Проблемы с работой ТЦК есть, но и РФ распространяет фейки

15:39, 24 февраля 2026
Владимир Зеленский заявил, что Россия намеренно пытается показать, что якобы в Украине массово и принудительно мобилизуют всех подряд.
Зеленский поручил сделать мобилизацию более технологичной: Проблемы с работой ТЦК есть, но и РФ распространяет фейки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в работе ТЦК действительно существуют определённые трудности, однако параллельно Россия активно распространяет недостоверную информацию на эту тему.

В интервью Tagesschau он отметил, что российская сторона, в частности, применяет технологии искусственного интеллекта для создания фейковых материалов о мобилизационных процессах в Украине.

«Безусловно, есть много вызовов с ТЦК, но также есть много дезинформации, много ИИ. Россия сделала это специально, чтобы максимально показывать, что Украина всех бусифицирует, хотя это не является чистой правдой», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что Россия использует любую ошибку со стороны Украины в своих интересах и пытается посеять панику.

«Министерству обороны поручено прояснить этот вопрос (мобилизации — ред.), найти более технологичный подход. Посмотрим, как справится министр. Мы будем поддерживать их любым способом», — добавил Зеленский.

Ранее мы писали, что Украина стремится перевести Вооружённые силы на контрактную основу, однако для реализации такой реформы государству не хватает финансовых ресурсов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

Также глава Минобороны Михаил Фёдоров анонсировал комплексную реформу мобилизации.

Кроме того, член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский заявил, что мобилизация в Украине в ближайшее время может претерпеть серьёзные изменения.

