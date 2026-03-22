  1. В Украине

Менее чем за год каждая четвертая школа Украины присоединилась к «Мрии»

13:17, 22 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Образовательная экосистема «Мрия» объединила более 3 тысяч школ по всей Украине.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

К образовательной экосистеме «Мрия» уже присоединились более 3 тысяч школ, а пользователями платформы стали 550 тысяч учеников, родителей и педагогов. Учителя выставили более 117 миллионов оценок и задали 14,9 миллиона домашних заданий. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Таким образом, каждая четвертая школа Украины — часть образовательной «Мрии».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Приложение и веб-портал помогают организовать учебный процесс в цифровом формате, упрощают коммуникацию с родителями и дают больше времени на работу с детьми. Особенно важно, что в прифронтовых регионах «Мрия» обеспечивает непрерывность обучения в укрытиях или онлайн.

Как отметили в Минцифры, «Мрия» для пользователей — это:

Для учителей — сокращение бюрократии. Платформа автоматизирует рутинные задачи, освобождая время на главное — работу с детьми.

Для родителей — активное участие в школьной жизни ребенка. Родители могут отслеживать успехи, понимать, что нравится ребенку, и где нужна поддержка.

Для учеников — интересное и удобное обучение. «Мрия» превращает школу в цифровое пространство: оценки, расписание, домашние задания и познавательные видео всегда доступны под рукой.

В прошлом году правительство расширило действие платформы на дошкольные учреждения, и уже в ближайшее время начнется пилотирование этого направления.

Подать заявку на подключение для школ и скачать приложение для родителей, учеников и учителей можно на официальном портале.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Министерство цифровой трансформации школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]