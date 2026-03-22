Менее чем за год каждая четвертая школа Украины присоединилась к «Мрии»

Образовательная экосистема «Мрия» объединила более 3 тысяч школ по всей Украине.

К образовательной экосистеме «Мрия» уже присоединились более 3 тысяч школ, а пользователями платформы стали 550 тысяч учеников, родителей и педагогов. Учителя выставили более 117 миллионов оценок и задали 14,9 миллиона домашних заданий. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Таким образом, каждая четвертая школа Украины — часть образовательной «Мрии».

Приложение и веб-портал помогают организовать учебный процесс в цифровом формате, упрощают коммуникацию с родителями и дают больше времени на работу с детьми. Особенно важно, что в прифронтовых регионах «Мрия» обеспечивает непрерывность обучения в укрытиях или онлайн.

Как отметили в Минцифры, «Мрия» для пользователей — это:

Для учителей — сокращение бюрократии. Платформа автоматизирует рутинные задачи, освобождая время на главное — работу с детьми.

Для родителей — активное участие в школьной жизни ребенка. Родители могут отслеживать успехи, понимать, что нравится ребенку, и где нужна поддержка.

Для учеников — интересное и удобное обучение. «Мрия» превращает школу в цифровое пространство: оценки, расписание, домашние задания и познавательные видео всегда доступны под рукой.

В прошлом году правительство расширило действие платформы на дошкольные учреждения, и уже в ближайшее время начнется пилотирование этого направления.

Подать заявку на подключение для школ и скачать приложение для родителей, учеников и учителей можно на официальном портале.

