Менше ніж за рік кожна четверта школа України долучилася до «Мрії»

Освітня екосистема «Мрія» об’єднала понад 3 тисячі шкіл по всій Україні.

До освітньої екосистеми «Мрія» вже приєдналися понад 3 тисячі шкіл, а користувачами платформи стали 550 тисяч учнів, батьків та педагогів. Вчителі виставили понад 117 мільйонів оцінок та задали 14,9 мільйона домашніх завдань. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Таким чином, кожна четверта школа України — частина освітньої «Мрії».

Застосунок та вебпортал допомагають організувати навчальний процес у цифровому форматі, спрощують комунікацію з батьками та надають більше часу на роботу з дітьми. Особливо важливо, що в прифронтових регіонах «Мрія» забезпечує безперервність навчання в укриттях або онлайн.

Як зазначили в Мінцифри, Мрія для користувачів – це:

Для вчителів — зменшення бюрократії. Платформа автоматизує рутинні завдання, звільняючи час на головне — роботу з дітьми.

Для батьків — активна участь у шкільному житті дитини. Батьки можуть відслідковувати успіхи, розуміти, що подобається дитині, і де потрібна підтримка.

Для учнів — цікаве та зручне навчання. Мрія перетворює школу на цифровий простір: оцінки, розклад, домашні завдання та пізнавальні відео завжди доступні під рукою.

Минулого року уряд розширив дію платформи на дошкільні заклади, і вже найближчим часом розпочнеться пілотування цього напряму.

Подати заявку на підключення для шкіл та завантажити застосунок для батьків, учнів і вчителів можна на офіційному порталі.

