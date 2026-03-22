В Кировоградской области разоблачили чиновника ВЛК, который вымогал 2000 долларов за «нужное» решение

Председатель внештатной военно-медицинской комиссии задержан за получение неправомерной выгоды, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Кировоградской области разоблачен и задержан председатель внештатной военно-медицинской комиссии одного из территориальных центров комплектования, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник, который одновременно работает врачом, используя служебное положение, вымогал у военнообязанного 2000 долларов США за принятие «нужного» решения ВЛК о годности к службе исключительно в тыловых подразделениях, что позволяло избежать направления в район боевых действий.

20 марта его задержали сразу после получения оговоренной суммы. Мужчине сообщено о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

22 марта суд, по ходатайству прокуратуры, избрал меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

