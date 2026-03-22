  1. В Україні

На Кіровоградщині викрили посадовця ВЛК, який вимагав $2000 за «потрібне» рішення

22:00, 22 березня 2026
Голову позаштатної військово-лікарської комісії затримано за одержання неправомірної вигоди, йому загрожує до 8 років ув’язнення.
На Кіровоградщині викрито та затримано голову позаштатної військово-лікарської комісії одного з територіальних центрів комплектування, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовець, який одночасно працює лікарем, використовуючи службове становище, вимагав від військовозобов’язаного 2000 доларів США за ухвалення «потрібного» рішення ВЛК про придатність до служби виключно в тилових підрозділах, що дозволяло уникнути направлення до району бойових дій.

20 березня його затримали одразу після отримання обумовленої суми. Чоловіку повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

22 березня суд, за клопотанням прокуратури, обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

хабар Кіровоград ВЛК військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Рада може переглянути порядок доступу до реєстру судових рішень

Комітет Верховної Ради обговорив зміни до законодавства, які можуть суттєво звузити відкритість судових рішень.

Військові злочини розглядатимуть судді відповідної спеціалізації — Рада робить другу спробу внести змінити КПК

Рада планує ввести спеціалізацію суддів для ефективного розгляду справ про військові злочини та злочини проти миру.

Депутати анонсували фінальну версію та друге читання закону про кредитні історії

Від ідентифікаційного коду до серії свідоцтва про смерть — склад кредитної історії розширюють  до небачених масштабів.

США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

