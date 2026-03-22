На Кіровоградщині викрили посадовця ВЛК, який вимагав $2000 за «потрібне» рішення

Голову позаштатної військово-лікарської комісії затримано за одержання неправомірної вигоди, йому загрожує до 8 років ув’язнення.

На Кіровоградщині викрито та затримано голову позаштатної військово-лікарської комісії одного з територіальних центрів комплектування, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовець, який одночасно працює лікарем, використовуючи службове становище, вимагав від військовозобов’язаного 2000 доларів США за ухвалення «потрібного» рішення ВЛК про придатність до служби виключно в тилових підрозділах, що дозволяло уникнути направлення до району бойових дій.

20 березня його затримали одразу після отримання обумовленої суми. Чоловіку повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

22 березня суд, за клопотанням прокуратури, обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

