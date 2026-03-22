Кибербуллинг — как распознать, что делать и куда обращаться, чтобы защитить ребенка

Родителям рекомендуют выслушивать ребенка, сохранять доказательства и блокировать обидчиков, не ограничивая при этом доступ к гаджетам.

Кибербуллинг — это издевательства над детьми с использованием цифровых технологий. Своевременное распознавание признаков и правильные действия родителей помогают остановить онлайн-травлю и поддержать ребенка.

Национальная полиция Украины советует обращать внимание на следующие признаки того, что ребенка могут травить в интернете:

реже общается с одноклассниками, друзьями или семьей;

не хочет посещать школу или другие места, где есть сверстники;

резко или часто меняется настроение, становится замкнутым(-ой), тревожным(-ой);

меньше времени проводит онлайн;

теряет интерес к любимым занятиям или хобби;

испытывает нервозность, головную боль или боль в животе, нарушения сна.

Что делать в случае кибербуллинга:

поддержите ребенка, выслушайте его и не осуждайте;

сохраните доказательства — сделайте скриншоты сообщений, комментариев и других материалов;

заблокируйте обидчика;

сообщите администрации платформы или соцсети о буллинге;

при необходимости смените номер телефона и создайте безопасный профиль;

не ограничивайте доступ к интернету и не забирайте гаджеты;

научите ребенка защищать личную информацию.

Куда обращаться, если ребенок пострадал от кибербулинга:

к руководителю учебного заведения;

в Национальную полицию Украины;

в Службу образовательного омбудсмена;

в систему оказания бесплатной юридической помощи по номеру 0 800 213 103.

