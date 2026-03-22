Кибербуллинг — как распознать, что делать и куда обращаться, чтобы защитить ребенка
22:58, 22 марта 2026
Родителям рекомендуют выслушивать ребенка, сохранять доказательства и блокировать обидчиков, не ограничивая при этом доступ к гаджетам.
Кибербуллинг — это издевательства над детьми с использованием цифровых технологий. Своевременное распознавание признаков и правильные действия родителей помогают остановить онлайн-травлю и поддержать ребенка.
Национальная полиция Украины советует обращать внимание на следующие признаки того, что ребенка могут травить в интернете:
- реже общается с одноклассниками, друзьями или семьей;
- не хочет посещать школу или другие места, где есть сверстники;
- резко или часто меняется настроение, становится замкнутым(-ой), тревожным(-ой);
- меньше времени проводит онлайн;
- теряет интерес к любимым занятиям или хобби;
- испытывает нервозность, головную боль или боль в животе, нарушения сна.
Что делать в случае кибербуллинга:
- поддержите ребенка, выслушайте его и не осуждайте;
- сохраните доказательства — сделайте скриншоты сообщений, комментариев и других материалов;
- заблокируйте обидчика;
- сообщите администрации платформы или соцсети о буллинге;
- при необходимости смените номер телефона и создайте безопасный профиль;
- не ограничивайте доступ к интернету и не забирайте гаджеты;
- научите ребенка защищать личную информацию.
Куда обращаться, если ребенок пострадал от кибербулинга:
- к руководителю учебного заведения;
- в Национальную полицию Украины;
- в Службу образовательного омбудсмена;
- в систему оказания бесплатной юридической помощи по номеру 0 800 213 103.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.