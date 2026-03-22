Кибербуллинг — как распознать, что делать и куда обращаться, чтобы защитить ребенка

22:58, 22 марта 2026
Родителям рекомендуют выслушивать ребенка, сохранять доказательства и блокировать обидчиков, не ограничивая при этом доступ к гаджетам.
Кибербуллинг — это издевательства над детьми с использованием цифровых технологий. Своевременное распознавание признаков и правильные действия родителей помогают остановить онлайн-травлю и поддержать ребенка.

Национальная полиция Украины советует обращать внимание на следующие признаки того, что ребенка могут травить в интернете:

  • реже общается с одноклассниками, друзьями или семьей;
  • не хочет посещать школу или другие места, где есть сверстники;
  • резко или часто меняется настроение, становится замкнутым(-ой), тревожным(-ой);
  • меньше времени проводит онлайн;
  • теряет интерес к любимым занятиям или хобби;
  • испытывает нервозность, головную боль или боль в животе, нарушения сна.

Что делать в случае кибербуллинга:

  • поддержите ребенка, выслушайте его и не осуждайте;
  • сохраните доказательства — сделайте скриншоты сообщений, комментариев и других материалов;
  • заблокируйте обидчика;
  • сообщите администрации платформы или соцсети о буллинге;
  • при необходимости смените номер телефона и создайте безопасный профиль;
  • не ограничивайте доступ к интернету и не забирайте гаджеты;
  • научите ребенка защищать личную информацию.

Куда обращаться, если ребенок пострадал от кибербулинга:

  • к руководителю учебного заведения;
  • в Национальную полицию Украины;
  • в Службу образовательного омбудсмена;
  • в систему оказания бесплатной юридической помощи по номеру 0 800 213 103.

