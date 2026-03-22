  1. В Україні

Кібербулінг – як розпізнати, що робити та куди звертатися, щоб захистити дитину

22:58, 22 березня 2026
Батькам радять вислуховувати дитину, зберігати докази та блокувати кривдників, не обмежуючи при цьому доступ до гаджетів.
Кібербулінг — це цькування дітей з використанням цифрових технологій. Вчасне розпізнання ознак і правильні дії батьків допомагають зупинити онлайн-цькування та підтримати дитину.

Національна поліція України радить звертати увагу на такі ознаки, що дитину можуть цькувати в інтернеті:

  • менше спілкується з однокласниками, друзями чи родиною;
  • не хоче відвідувати школу або інші місця, де є однолітки;
  • різко або часто змінюється настрій, стає замкнутою(-им), тривожною(-им);
  • менше часу проводить онлайн;
  • втрачає інтерес до улюблених занять чи хобі;
  • відчуває нервозність, головний або біль у животі, порушення сну.

Що робити у випадку кібербулінгу:

  • підтримайте дитину, вислухайте її та не засуджуйте;
  • збережіть докази — зробіть скріншоти повідомлень, коментарів та інших матеріалів;
  • заблокуйте кривдника;
  • повідомте адміністрацію платформи або соцмережі про булінг;
  • за потреби змініть номер телефону та створіть безпечний профіль;
  • не обмежуйте доступ до інтернету та не забирайте гаджети;
  • навчіть дитину захищати особисту інформацію.

Куди звертатися, якщо дитина постраждала від кібербулінгу:

  • до керівника навчального закладу;
  • до Національної поліції України;
  • до Служби освітнього омбудсмена;
  • до системи надання безоплатної правничої допомоги за номером 0 800 213 103.

Національна поліція діти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Рада може переглянути порядок доступу до реєстру судових рішень

Комітет Верховної Ради обговорив зміни до законодавства, які можуть суттєво звузити відкритість судових рішень.

Військові злочини розглядатимуть судді відповідної спеціалізації — Рада робить другу спробу внести змінити КПК

Рада планує ввести спеціалізацію суддів для ефективного розгляду справ про військові злочини та злочини проти миру.

Депутати анонсували фінальну версію та друге читання закону про кредитні історії

Від ідентифікаційного коду до серії свідоцтва про смерть — склад кредитної історії розширюють  до небачених масштабів.

США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

