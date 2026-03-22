Кібербулінг – як розпізнати, що робити та куди звертатися, щоб захистити дитину

Батькам радять вислуховувати дитину, зберігати докази та блокувати кривдників, не обмежуючи при цьому доступ до гаджетів.

Кібербулінг — це цькування дітей з використанням цифрових технологій. Вчасне розпізнання ознак і правильні дії батьків допомагають зупинити онлайн-цькування та підтримати дитину.

Національна поліція України радить звертати увагу на такі ознаки, що дитину можуть цькувати в інтернеті:

менше спілкується з однокласниками, друзями чи родиною;

не хоче відвідувати школу або інші місця, де є однолітки;

різко або часто змінюється настрій, стає замкнутою(-им), тривожною(-им);

менше часу проводить онлайн;

втрачає інтерес до улюблених занять чи хобі;

відчуває нервозність, головний або біль у животі, порушення сну.

Що робити у випадку кібербулінгу:

підтримайте дитину, вислухайте її та не засуджуйте;

збережіть докази — зробіть скріншоти повідомлень, коментарів та інших матеріалів;

заблокуйте кривдника;

повідомте адміністрацію платформи або соцмережі про булінг;

за потреби змініть номер телефону та створіть безпечний профіль;

не обмежуйте доступ до інтернету та не забирайте гаджети;

навчіть дитину захищати особисту інформацію.

Куди звертатися, якщо дитина постраждала від кібербулінгу:

до керівника навчального закладу;

до Національної поліції України;

до Служби освітнього омбудсмена;

до системи надання безоплатної правничої допомоги за номером 0 800 213 103.

