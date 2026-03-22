Кібербулінг – як розпізнати, що робити та куди звертатися, щоб захистити дитину
22:58, 22 березня 2026
Батькам радять вислуховувати дитину, зберігати докази та блокувати кривдників, не обмежуючи при цьому доступ до гаджетів.
Кібербулінг — це цькування дітей з використанням цифрових технологій. Вчасне розпізнання ознак і правильні дії батьків допомагають зупинити онлайн-цькування та підтримати дитину.
Національна поліція України радить звертати увагу на такі ознаки, що дитину можуть цькувати в інтернеті:
- менше спілкується з однокласниками, друзями чи родиною;
- не хоче відвідувати школу або інші місця, де є однолітки;
- різко або часто змінюється настрій, стає замкнутою(-им), тривожною(-им);
- менше часу проводить онлайн;
- втрачає інтерес до улюблених занять чи хобі;
- відчуває нервозність, головний або біль у животі, порушення сну.
Що робити у випадку кібербулінгу:
- підтримайте дитину, вислухайте її та не засуджуйте;
- збережіть докази — зробіть скріншоти повідомлень, коментарів та інших матеріалів;
- заблокуйте кривдника;
- повідомте адміністрацію платформи або соцмережі про булінг;
- за потреби змініть номер телефону та створіть безпечний профіль;
- не обмежуйте доступ до інтернету та не забирайте гаджети;
- навчіть дитину захищати особисту інформацію.
Куди звертатися, якщо дитина постраждала від кібербулінгу:
- до керівника навчального закладу;
- до Національної поліції України;
- до Служби освітнього омбудсмена;
- до системи надання безоплатної правничої допомоги за номером 0 800 213 103.
