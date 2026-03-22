Можно ли сделать благотворительное пенсионное пожертвование участнику боевых действий с инвалидностью — разъяснение ПФ
Украинцы могут напрямую поддержать пенсионеров, в частности участников боевых действий, через благотворительные пенсионные пожертвования. В Пенсионном фонде Украины объяснили, как работает этот механизм и можно ли адресно помочь конкретному человеку.
Можно ли сделать пожертвование конкретному пенсионеру
Да, законодательство позволяет осуществлять персонализированные благотворительные пожертвования в пользу конкретного пенсионера — независимо от вида пенсии, ее размера или времени назначения.
Это означает, что помощь можно направить, в частности, участнику боевых действий, который получает пенсию по инвалидности.
Как распределяются средства
В случае адресного (персонализированного) пожертвования:
- 70% суммы получает сам пенсионер;
- 30% направляется в систему пенсионных выплат и используется как дополнительный финансовый ресурс.
Таким образом, пожертвование одновременно поддерживает конкретного человека и пенсионную систему в целом.
Как сделать пожертвование
Для осуществления благотворительной помощи необходимо воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Важно, что:
- авторизация не является обязательной;
- не нужно вносить личные данные плательщика.
