Можно ли сделать благотворительное пенсионное пожертвование участнику боевых действий с инвалидностью — разъяснение ПФ

Пожертвование можно направить конкретному человеку независимо от вида его пенсии — объяснение механизма.

Украинцы могут напрямую поддержать пенсионеров, в частности участников боевых действий, через благотворительные пенсионные пожертвования. В Пенсионном фонде Украины объяснили, как работает этот механизм и можно ли адресно помочь конкретному человеку.

Можно ли сделать пожертвование конкретному пенсионеру

Да, законодательство позволяет осуществлять персонализированные благотворительные пожертвования в пользу конкретного пенсионера — независимо от вида пенсии, ее размера или времени назначения.

Это означает, что помощь можно направить, в частности, участнику боевых действий, который получает пенсию по инвалидности.

Как распределяются средства

В случае адресного (персонализированного) пожертвования:

70% суммы получает сам пенсионер;

30% направляется в систему пенсионных выплат и используется как дополнительный финансовый ресурс.

Таким образом, пожертвование одновременно поддерживает конкретного человека и пенсионную систему в целом.

Как сделать пожертвование

Для осуществления благотворительной помощи необходимо воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Важно, что:

авторизация не является обязательной;

не нужно вносить личные данные плательщика.

