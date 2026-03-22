  В Україні

Чи можна зробити благодійну пенсійну пожертву учаснику бойових дій з інвалідністю — роз’яснення ПФ

21:42, 22 березня 2026
Пожертву можна спрямувати конкретній людині незалежно від виду її пенсії — пояснення механізму.
Чи можна зробити благодійну пенсійну пожертву учаснику бойових дій з інвалідністю — роз’яснення ПФ
Українці можуть напряму підтримати пенсіонерів, зокрема учасників бойових дій, через благодійні пенсійні пожертви. У Пенсійному фонді України відповіли, як працює цей механізм і чи можна адресно допомогти конкретній людині.

Чи можна зробити пожертву конкретному пенсіонеру

Так, законодавство дозволяє здійснювати персоналізовані благодійні пожертви на користь конкретного пенсіонера — незалежно від виду пенсії, її розміру чи часу призначення.

Це означає, що допомогу можна спрямувати, зокрема, учаснику бойових дій, який отримує пенсію по інвалідності.

Як розподіляються кошти

У разі адресної (персоналізованої) пожертви:

  • 70% суми отримує сам пенсіонер;
  • 30% спрямовується до системи пенсійних виплат і використовується як додатковий фінансовий ресурс.

Таким чином, пожертва одночасно підтримує конкретну людину і пенсійну систему загалом.

Як зробити пожертву

Для здійснення благодійної допомоги потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Важливо, що:

  • авторизація не є обов’язковою;
  • не потрібно вносити особисті дані платника.

Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Рада може переглянути порядок доступу до реєстру судових рішень

Комітет Верховної Ради обговорив зміни до законодавства, які можуть суттєво звузити відкритість судових рішень.

Військові злочини розглядатимуть судді відповідної спеціалізації — Рада робить другу спробу внести змінити КПК

Рада планує ввести спеціалізацію суддів для ефективного розгляду справ про військові злочини та злочини проти миру.

Депутати анонсували фінальну версію та друге читання закону про кредитні історії

Від ідентифікаційного коду до серії свідоцтва про смерть — склад кредитної історії розширюють  до небачених масштабів.

США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

У Раді хочуть дати три роки на отримання грошової допомоги дітям, народженим після загибелі батька

Законопроєкт №15049-1 гарантує виплату незалежно від того, чи встигли родичі отримати кошти загиблого військовослужбовця

