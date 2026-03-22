Чи можна зробити благодійну пенсійну пожертву учаснику бойових дій з інвалідністю — роз’яснення ПФ
Українці можуть напряму підтримати пенсіонерів, зокрема учасників бойових дій, через благодійні пенсійні пожертви. У Пенсійному фонді України відповіли, як працює цей механізм і чи можна адресно допомогти конкретній людині.
Чи можна зробити пожертву конкретному пенсіонеру
Так, законодавство дозволяє здійснювати персоналізовані благодійні пожертви на користь конкретного пенсіонера — незалежно від виду пенсії, її розміру чи часу призначення.
Це означає, що допомогу можна спрямувати, зокрема, учаснику бойових дій, який отримує пенсію по інвалідності.
Як розподіляються кошти
У разі адресної (персоналізованої) пожертви:
- 70% суми отримує сам пенсіонер;
- 30% спрямовується до системи пенсійних виплат і використовується як додатковий фінансовий ресурс.
Таким чином, пожертва одночасно підтримує конкретну людину і пенсійну систему загалом.
Як зробити пожертву
Для здійснення благодійної допомоги потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.
Важливо, що:
- авторизація не є обов’язковою;
- не потрібно вносити особисті дані платника.
