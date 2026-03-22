Чи можна зробити благодійну пенсійну пожертву учаснику бойових дій з інвалідністю — роз’яснення ПФ

Пожертву можна спрямувати конкретній людині незалежно від виду її пенсії — пояснення механізму.

Українці можуть напряму підтримати пенсіонерів, зокрема учасників бойових дій, через благодійні пенсійні пожертви. У Пенсійному фонді України відповіли, як працює цей механізм і чи можна адресно допомогти конкретній людині.

Чи можна зробити пожертву конкретному пенсіонеру

Так, законодавство дозволяє здійснювати персоналізовані благодійні пожертви на користь конкретного пенсіонера — незалежно від виду пенсії, її розміру чи часу призначення.

Це означає, що допомогу можна спрямувати, зокрема, учаснику бойових дій, який отримує пенсію по інвалідності.

Як розподіляються кошти

У разі адресної (персоналізованої) пожертви:

70% суми отримує сам пенсіонер;

30% спрямовується до системи пенсійних виплат і використовується як додатковий фінансовий ресурс.

Таким чином, пожертва одночасно підтримує конкретну людину і пенсійну систему загалом.

Як зробити пожертву

Для здійснення благодійної допомоги потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Важливо, що:

авторизація не є обов’язковою;

не потрібно вносити особисті дані платника.

