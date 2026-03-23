  В Украине

«Доступные лекарства» для военнослужащих — как получить препараты бесплатно

09:19, 23 марта 2026
Государство компенсирует стоимость более 700 препаратов — от сердечных заболеваний до диабета, достаточно получить электронный рецепт.
Военнослужащие могут получать необходимые медикаменты бесплатно или с частичной доплатой в рамках государственной программы реимбурсации «Доступные лекарства». Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП, отметив, что программа охватывает более 700 лекарственных средств.

Государство компенсирует их стоимость полностью или частично в зависимости от выбранного препарата.

В рамках программы доступны лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, хронических заболеваний дыхательных путей, эпилепсии, болезни Паркинсона, психических расстройств, глаукомы и мигрени. Также предусмотрены препараты для пациентов после трансплантации, средства для обезболивания и паллиативной помощи, а также медицинские изделия для контроля уровня сахара в крови при диабете I типа.

Чтобы получить бесплатные лекарства, военнослужащий должен обратиться к семейному или профильному врачу и получить электронный рецепт. После его оформления на телефон приходит SMS с номером рецепта и кодом подтверждения.

С этими данными необходимо обратиться в аптеку, работающую по программе «Доступные лекарства», где можно получить назначенный препарат.

Если выбрать лекарство с самой низкой ценой в программе, его предоставляют бесплатно. В случае выбора более дорогого аналога необходимо доплатить разницу в стоимости.

Узнать адрес ближайшей аптеки можно по телефону 1677 или на сайте НСЗУ.

