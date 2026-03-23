«Доступні ліки» для військових – як отримати препарати безоплатно

Держава компенсує вартість понад 700 препаратів — від серцевих хвороб до діабету, достатньо отримати електронний рецепт.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовці можуть отримувати необхідні медикаменти безкоштовно або з частковою доплатою в межах державної програми реімбурсації «Доступні ліки». Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, зазначивши, що програма охоплює понад 700 лікарських засобів.

Держава компенсує їхню вартість повністю або частково залежно від обраного препарату.

У межах програми доступні ліки для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми та мігрені. Також передбачені препарати для пацієнтів після трансплантації, засоби для знеболення та паліативної допомоги, а також медичні вироби для контролю рівня цукру в крові при діабеті І типу.

Щоб отримати безоплатні ліки, військовослужбовець має звернутися до сімейного або профільного лікаря та отримати електронний рецепт. Після його оформлення на телефон надходить SMS із номером рецепта та кодом підтвердження.

З цими даними необхідно звернутися до аптеки, яка працює за програмою «Доступні ліки», де можна отримати призначений препарат.

Якщо обрати лікарський засіб із найнижчою ціною в програмі, його надають безкоштовно. У разі вибору дорожчого аналога потрібно доплатити різницю у вартості.

Дізнатися адресу найближчої аптеки можна за телефоном 1677 або на сайті НСЗУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.