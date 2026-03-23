  1. В Украине

Руслан Кравченко заявил о задержании исполнителя теракта в Буче: что известно

12:39, 23 марта 2026
Руслан Кравченко сообщил, что в рамках расследования установлен и задержан непосредственный исполнитель — гражданин Украины 2004 года рождения.
Фото: СБУ
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в Буче правоохранители задержали исполнителя сегодняшнего двойного теракта, в результате которого получили ранения двое правоохранителей.

По данным следствия, утром в 5:34 поступило сообщение о взрыве. Самодельное взрывное устройство было заложено возле жилого дома. После прибытия на место экстренных служб и правоохранителей во время проведения первоочередных следственных действий около 7:35 произошел второй взрыв.

«Первое взрывное устройство было заложено под лавкой возле многоэтажного дома. Взрывом выбиты окна, повреждены фасад и газовые сети. Пожара удалось избежать.

По предварительным данным, второе устройство также находилось рядом, и его подорвали дистанционно», — заявил он.

Руслан Кравченко подчеркнул, что в рамках расследования установлен и задержан непосредственный исполнитель — гражданин Украины 2004 года рождения. Следствие также располагает информацией о других лицах, причастных к этому преступлению. Продолжаются мероприятия по их установлению и задержанию.

По факту теракта начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 258 УК Украины. Благодаря слаженной работе прокуратуры, СБУ и Национальной полиции преступление удалось раскрыть.

«События в Буче не являются единичными. За последние месяцы аналогичные теракты и попытки их совершения фиксировались во Львове, Киеве, Днепре, Николаеве и Одессе. Общий почерк этих преступлений: самодельные взрывные устройства, дистанционный подрыв, координация через мессенджеры и вербовка исполнителей.

Органы прокуратуры считают, что речь идет о системной подрывной деятельности российских спецслужб, направленной на атаки против правоохранителей, военных и гражданской безопасности внутри страны.

Мы делаем все возможное, чтобы ни исполнитель, ни организаторы, ни заказчики не избежали ответственности. Работаем дальше», — добавил он.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

