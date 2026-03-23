Руслан Кравченко заявив про затримання виконавця теракту у Бучі: що відомо

Руслан Кравченко повідомив, що у межах розслідування встановлено та затримано безпосереднього виконавця – громадянина України 2004 року народження.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що у Бучі правоохоронці затримали виконавця сьогоднішнього подвійного теракту, внаслідок якого дістали поранення двоє правоохоронців.

За даними слідства, вранці о 5:34 надійшло повідомлення про вибух. Саморобний вибуховий пристрій було закладено поблизу житлового будинку. Після прибуття на місце екстрених служб і правоохоронців під час проведення першочергових слідчих дій близько 7:35 стався другий вибух.

«Перший вибуховий пристрій був закладений під лавкою біля багатоповерхового будинку. Вибухом вибито вікна, пошкоджено фасад і газові мережі. Пожежі вдалося уникнути.

За попередніми даними, другий пристрій також знаходився поруч, і його підірвали дистанційно», - заявив він.

Руслан Кравченко підкреслив, що у межах розслідування встановлено та затримано безпосереднього виконавця – громадянина України 2004 року народження. Слідство також володіє інформацією про інших осіб, причетних до цього злочину. Тривають заходи для їх встановлення і затримання.

За фактом теракту розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 258 КК України. Завдяки злагодженій роботі прокуратури, СБУ та Національної поліції, злочин вдалося розкрити.

«Події у Бучі не є поодинокими. За останні місяці аналогічні теракти та спроби їх вчинення фіксувалися у Львові, Києві, Дніпрі, Миколаєві й Одесі. Спільний почерк цих злочинів: саморобні вибухові пристрої, дистанційний підрив, координація через месенджери та вербування виконавців.

Органи прокуратури вважають, що йдеться про системну підривну діяльність російських спецслужб, спрямовану на атаки проти правоохоронців, військових і цивільної безпеки всередині країни.

Ми робимо все можливе щоб ні виконавець, ні організатори, ні замовники не уникли відповідальності. Працюємо далі», - додав він.

