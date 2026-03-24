  В Украине

Когда можно уволиться с работы в день подачи заявления: в Гоструда разъяснили

11:48, 24 марта 2026
В условиях военного положения работник может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в заявлении.
Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда пояснило, в каких случаях работник имеет право уволиться в день подачи заявления.

Как отмечают в ведомстве, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник, если увольнение связано с невозможностью продолжать работу.

К таким причинам относятся, в частности:

  • переезд на новое место жительства;
  • перевод мужа или жены на работу в другую местность;
  • поступление в учебное заведение;
  • состояние здоровья, не позволяющее проживать в данной местности;
  • беременность;
  • уход за ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью;
  • уход за больным членом семьи или лицом с инвалидностью I группы;
  • выход на пенсию;
  • прием на работу по конкурсу;
  • другие уважительные причины.

Отдельно подчеркивается, что в условиях военного положения работник может уволиться по собственной инициативе в срок, указанный в заявлении.

