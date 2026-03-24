Когда можно уволиться с работы в день подачи заявления: в Гоструда разъяснили
Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда пояснило, в каких случаях работник имеет право уволиться в день подачи заявления.
Как отмечают в ведомстве, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник, если увольнение связано с невозможностью продолжать работу.
К таким причинам относятся, в частности:
- переезд на новое место жительства;
- перевод мужа или жены на работу в другую местность;
- поступление в учебное заведение;
- состояние здоровья, не позволяющее проживать в данной местности;
- беременность;
- уход за ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью;
- уход за больным членом семьи или лицом с инвалидностью I группы;
- выход на пенсию;
- прием на работу по конкурсу;
- другие уважительные причины.
Отдельно подчеркивается, что в условиях военного положения работник может уволиться по собственной инициативе в срок, указанный в заявлении.
