Коли можна звільнитися з роботи у день подачі заяви: у Держпраці розʼяснили
Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснило, у яких випадках працівник має право звільнитися в день подачі заяви.
Як зазначають у відомстві, роботодавець зобов’язаний розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник, якщо звільнення пов’язане з неможливістю продовжувати роботу.
До таких причин належать, зокрема:
- переїзд на нове місце проживання;
- переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
- вступ до закладу освіти;
- стан здоров’я, що не дозволяє проживати в цій місцевості;
- вагітність;
- догляд за дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю;
- догляд за хворим членом сім’ї чи особою з інвалідністю I групи;
- вихід на пенсію;
- прийняття на роботу за конкурсом;
- інші поважні причини.
Окремо наголошується, що в умовах воєнного стану працівник може звільнитися за власною ініціативою у строк, зазначений у заяві.
