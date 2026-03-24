Коли можна звільнитися з роботи у день подачі заяви: у Держпраці розʼяснили

11:48, 24 березня 2026
В умовах воєнного стану працівник може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві.
Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснило, у яких випадках працівник має право звільнитися в день подачі заяви.

Як зазначають у відомстві, роботодавець зобов’язаний розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник, якщо звільнення пов’язане з неможливістю продовжувати роботу.

До таких причин належать, зокрема:

  • переїзд на нове місце проживання;
  • переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
  • вступ до закладу освіти;
  • стан здоров’я, що не дозволяє проживати в цій місцевості;
  • вагітність;
  • догляд за дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю;
  • догляд за хворим членом сім’ї чи особою з інвалідністю I групи;
  • вихід на пенсію;
  • прийняття на роботу за конкурсом;
  • інші поважні причини.

Окремо наголошується, що в умовах воєнного стану працівник може звільнитися за власною ініціативою у строк, зазначений у заяві.

Також ми писали, як діяти у випадках, коли дані у паперовій трудовій книжці відрізняються від інформації в електронному реєстрі.

Стрічка новин

