Коли можна звільнитися з роботи у день подачі заяви: у Держпраці розʼяснили

В умовах воєнного стану працівник може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснило, у яких випадках працівник має право звільнитися в день подачі заяви.

Як зазначають у відомстві, роботодавець зобов’язаний розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник, якщо звільнення пов’язане з неможливістю продовжувати роботу.

До таких причин належать, зокрема:

переїзд на нове місце проживання;

переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;

вступ до закладу освіти;

стан здоров’я, що не дозволяє проживати в цій місцевості;

вагітність;

догляд за дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю;

догляд за хворим членом сім’ї чи особою з інвалідністю I групи;

вихід на пенсію;

прийняття на роботу за конкурсом;

інші поважні причини.

Окремо наголошується, що в умовах воєнного стану працівник може звільнитися за власною ініціативою у строк, зазначений у заяві.

