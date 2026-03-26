В Верховной Раде рассказали, на ремонт каких дорог Украина привлечет средства от Европейского инвестиционного банка

Украина получит от ЕС деньги на улучшение экономически важных западных транзитных путей, соединяющих Украину с Польшей и Румынией.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 25 марта Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком по восстановлению дорожных сетей (законопроект № 0368). За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов.

Документ предусматривает привлечение займа объемом 134 млн евро, которые направят на реконструкцию экспортных маршрутов и восстановление поврежденной дорожной инфраструктуры.

По словам первого заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадима Галайчука, речь идет о восстановлении и улучшении дорог, входящих в сеть «Пути солидарности». Это касается наиболее экономически важных западных транзитных путей, которые соединяют Украину со странами ЕС, в частности Польшей и Румынией.

Как пояснил депутат, ратификацией этого соглашения Украина завершила внутренние процедуры, необходимые для того, чтобы соглашение с Европейским инвестиционным банком вступило в законную силу и Украина получила средства для реализации ряда проектов по восстановлению и улучшению состояния украинских дорог.

«Особенно это касается тех дорог, которые входят в сеть «Пути солидарности». Именно через эти дороги обеспечивается связь между Украиной и нашими соседями, странами-членами ЕС — Польшей и Румынией», — отметил политик.

Он подчеркнул, что эти пути важны, поскольку позволяют украинскому бизнесу продолжать торговлю и наполнять государственный бюджет. Кроме того, депутат убежден, что улучшение состояния этих дорог почувствуют и те общины, через которые они проходят.

Напомним, что Кабмин утвердил порядок использования средств государственного бюджета, предусмотренных для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2026 году. Соответствующее постановление №335 правительство приняло 16 марта.

Документ определяет механизм использования средств бюджетной программы «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования».

Общий объем финансирования в 2026 году составляет 12,86 млрд грн, из которых 12,6 млрд грн — средства общего фонда госбюджета, а 257,7 млн грн — грантовые средства международных доноров.

