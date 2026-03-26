У Верховній Раді розповіли на ремонт яких доріг Україна залучить кошти від Європейського інвестиційного банку

19:47, 26 березня 2026
Україна отримає від ЄС гроші на покращення економічно важливих західних транзитних шляхів, які з’єднують Україну з Польщею та Румунією.
Як розповідала «Судово-юридична газета», 25 березня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення дорожніх мереж (законопроєкт № 0368). За відповідне рішення проголосували 270 народних депутатів.

Документ передбачає залучення позики обсягом 134 млн євро, які спрямують на реконструкцію експортних маршрутів та відновлення пошкодженої дорожньої інфраструктури.

За словами першого заступника голови парламентського Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадима Галайчука, йдеться про відновлення і покращення доріг, що входять у мережу «Шляхи солідарності». Це стосується найбільш економічно важливих західних транзитних шляхів, які з’єднують Україну з країнами ЄС, зокрема Польщею та Румунією.

Як пояснив депутат, ратифікацію цієї угоди Україна завершила внутрішні процедури, необхідні для того, аби угода з Європейським інвестиційним банком набула законної сили й Україна отримала гроші для реалізації низки проєктів із відновлення та покращення стану українських доріг.

«Особливо це стосується тих доріг, які входять у мережу «Шляхи солідарності». Саме через ці дороги забезпечується зв'язок між Україною і нашими сусідами, країнами-членами ЄС – Польщею та Румунією», - зазначив політик.

Він наголосив, що ці шляхи важливі, адже дозволяють українському бізнесу продовжувати торгівлю, наповнювати український бюджет. Окрім того, депутат переконаний, що покращення стану цих доріг відчують також і ті громади, через які вони пролягають.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2026 році. Відповідну постанову №335 уряд ухвалив 16 березня.

Документ визначає механізм використання коштів бюджетної програми «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування».

Загальний обсяг фінансування у 2026 році становить 12,86 млрд грн, з яких 12,6 млрд грн — кошти загального фонду держбюджету, а 257,7 млн грн — грантові кошти міжнародних донорів.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Зарплати від 17 тисяч та бронювання 80% співробітників: звіт Служби судової охорони за 2025 рік

26 березня 2026 року Вища рада правосуддя заслухала звіт щодо діяльності Служби судової охорони.

Telegram хочуть зобов’язати розкривати структуру власності та джерела фінансування

Народні депутати пропонують змінити регулювання Telegram в Україні — від обов’язкового розкриття структури власності до обмежень для державного сектору.

Вища рада правосуддя поставила на паузу питання відставки судді Олега Суського через пріоритетну дисциплінарну скаргу

ВРП наголошує, що розгляд дисциплінарної скарги на дії судді є важливішим за його заяву про відставку

Парламентарі пропонують запровадити в Україні сімейне підприємництво та визнати його окремою формою зайнятості

У парламенті вважають, що  сімейне підприємництво сприятиме відновленню та розвитку економічного і людського потенціалів країни у повоєнний період

Два вироки ВАКС: чому Вища рада правосуддя залишила без розгляду заяву судді Геннадія Молібоги

Вища рада правосуддя відмовилася розглядати заяву про відставку судді Геннадія Молібоги.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

