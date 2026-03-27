Электронные трудовые книжки: что будет после 10 июня 2026 года

До 10 июня 2026 года данные из бумажных трудовых книжек должны быть внесены в Реестр застрахованных лиц.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов напомнил, что Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» № 1217-IX, вступивший в силу 10.06.2021, ввел электронные трудовые книжки и предусматривает 5-летний переходный период для оцифровки данных.

Главная цель этого законодательного акта — переход на электронный учет трудовой деятельности, упрощение оформления пенсий и сохранение данных.

До 10 июня 2026 года данные из бумажных трудовых книжек должны быть внесены в Реестр застрахованных лиц. Сканирование документов осуществляют работодатели или работники через веб-портал Пенсионного фонда Украины.

Хранение: после оцифровки бумажная трудовая книжка выдается работнику под подпись на хранение. Работодатель не обязан ее хранить.

Сканирование: необходимо отсканировать все страницы трудовой книжки и документы, подтверждающие стаж. Это важно для подтверждения периодов страхового стажа до 1 января 2004 года.

Подтверждение страхового стажа: с 1 января 2004 года страховой стаж исчисляется по данным Реестра застрахованных лиц. Бумажные документы о стаже, в частности трудовая книжка, нужны только для подтверждения стажа до 1 января 2004 года.

Как оцифровать трудовую книжку

Через работодателя: работодатель сканирует трудовую книжку работника и направляет ее в ПФУ через веб-портал.

Самостоятельно: работник может:

— обратиться с бумажными документами о трудовой деятельности / военной службе / обучении / рождении ребенка и т.п. в отделение ПФУ, где ему помогут отсканировать эти документы;

— самостоятельно загрузить скан-копии через личный кабинет на веб-портале ПФУ, подписав их квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Что будет после 10 июня 2026 года

Если работодатель или работник не оцифровали бумажную трудовую книжку (например, человек не работал последние пять лет или по другим уважительным причинам не имел возможности обратиться в ПФУ или самостоятельно оцифровать), бумажные документы могут быть отсканированы в любое удобное время или при обращении в ПФУ за назначением пенсии.

Важно

Во время вооруженной агрессии переход на электронный учет трудовой деятельности защищает от потери или уничтожения бумажных документов вследствие временной оккупации, боевых действий, эвакуации и т.п. Если бумажная книжка утрачена, данные из нее, внесенные в электронную форму, гарантируют сохранение страхового стажа.

Введение электронного учета трудовой деятельности не лишает работника права на ведение бумажной трудовой книжки.

По требованию работника, впервые принимаемого на работу, трудовая книжка оформляется работодателем в обязательном порядке не позднее пяти дней после приема на работу.

Работодатель по требованию работника обязан вносить в трудовую книжку, которая хранится у работника, записи о приеме на работу, переводе и увольнении, поощрениях и наградах за успехи в работе.

