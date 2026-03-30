  В Украине

Почти 82 тысячи семей получают пособие на детей до года — как работают новые выплаты

16:00, 30 марта 2026
В Украине действует несколько видов выплат для семей с детьми, которые уже получают десятки тысяч семей по всей стране.
В Украине почти 82 тысячи семей уже получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до одного года. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

С 1 января вступил в силу закон №4681-ІХ, который увеличил ряд выплат для семей с детьми и расширил их государственную поддержку.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до года составляет 7 тысяч гривен, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, — 10,5 тысячи гривен.

Единовременную выплату при рождении ребенка в размере 50 тысяч гривен уже получили почти 18 тысяч семей.

Для работающих родителей действует программа «еЯсла», которая предусматривает ежемесячное пособие в размере 8 тысяч гривен, или 12 тысяч гривен для семей с детьми с инвалидностью. На данный момент оно назначено почти 4 тысячам получателей.

Пособие в связи с беременностью и родами получили почти 13 тысяч женщин. Выплата составляет 7 тысяч гривен за каждый месяц действия медицинского заключения категории «Беременность и роды».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», оформить выплаты можно офлайн — в отделениях Пенсионного фонда Украины, центрах предоставления административных услуг или через уполномоченных представителей общин. Через сервис «еМалятко» доступно оформление пособия при рождении ребенка и получение «Пакет малыша».

Кроме того, в Минсоцполитики отметили, что совместно с Минцифрой работают над тем, чтобы эти выплаты стали доступны также в приложении «Дія».

