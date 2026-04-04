Что будет с субсидией, если член семьи выехал за границу — разъяснение Пенсионного фонда

Получатели должны сообщить об этом в течение 30 дней, иначе выплаты могут прекратить после проверки.

Граждане, которые получают жилищную субсидию, должны информировать о выезде членов домохозяйства за пределы Украины, если это может повлиять на назначение выплат.

Как пояснили в Пенсионном фонде, получатель субсидии должен в течение 30 дней сообщить о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи, если такой период суммарно превышает 60 дней в пределах срока назначения помощи.

После уведомления такое лицо не учитывается при расчете субсидии: на него не распространяются социальные нормы жилья и нормативы жилищно-коммунальных услуг.

В то же время, если факт пребывания за границей выявят во время проверок, в частности через верификацию Министерства финансов, а получатель не сообщил об этом, выплата субсидии может быть прекращена.

В ведомстве призывают своевременно обновлять информацию, чтобы избежать потери государственной помощи.

