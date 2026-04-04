Що буде із субсидією, якщо член сім’ї виїхав за кордон — роз’яснення Пенсійного фонду

Отримувачі мають повідомити про це протягом 30 днів, інакше виплати можуть припинити після перевірки.

Громадяни, які отримують житлову субсидію, повинні інформувати про виїзд членів домогосподарства за межі України, якщо це може вплинути на призначення виплат.

Як пояснили у Пенсійному фонді, одержувач субсидії має протягом 30 днів повідомити про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї, якщо такий період сумарно перевищує 60 днів у межах строку призначення допомоги.

Після повідомлення така особа не враховується під час розрахунку субсидії: на неї не застосовуються соціальні норми житла та нормативи житлово-комунальних послуг.

Водночас у разі, якщо факт перебування за кордоном виявлять під час перевірок, зокрема через верифікацію Міністерства фінансів, а одержувач не повідомив про це, виплату субсидії можуть припинити.

У відомстві закликають своєчасно оновлювати інформацію, щоб уникнути втрати державної допомоги.

