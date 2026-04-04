  1. В Україні

Що буде із субсидією, якщо член сім’ї виїхав за кордон — роз’яснення Пенсійного фонду

17:30, 4 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Отримувачі мають повідомити про це протягом 30 днів, інакше виплати можуть припинити після перевірки.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадяни, які отримують житлову субсидію, повинні інформувати про виїзд членів домогосподарства за межі України, якщо це може вплинути на призначення виплат.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як пояснили у Пенсійному фонді, одержувач субсидії має протягом 30 днів повідомити про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї, якщо такий період сумарно перевищує 60 днів у межах строку призначення допомоги.

Після повідомлення така особа не враховується під час розрахунку субсидії: на неї не застосовуються соціальні норми житла та нормативи житлово-комунальних послуг.

Водночас у разі, якщо факт перебування за кордоном виявлять під час перевірок, зокрема через верифікацію Міністерства фінансів, а одержувач не повідомив про це, виплату субсидії можуть припинити.

У відомстві закликають своєчасно оновлювати інформацію, щоб уникнути втрати державної допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ПФУ субсидія

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]