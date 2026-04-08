Украина приветствовала договоренность по Ормузскому проливу и прекращению огня

В МИД подчеркнули, что пора проявить аналогичную решимость для прекращения войны России против Украины.

Украина приветствовала достижение договоренности о разблокировании Ормузского пролива и прекращении огня. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, речь идет о соглашении между президентом США Дональдом Трампом и иранской стороной, а также о посреднических усилиях Пакистана.

«Мы приветствуем соглашение между президентом Трампом и иранским режимом о разблокировании Ормузского пролива и прекращении огня, а также посреднические усилия Пакистана. Решительность Америки срабатывает», — отметил Сибига.

Он также подчеркнул, что настало время проявить аналогичную решительность для прекращения войны России против Украины.

«Мы считаем, что настало время проявить достаточную решительность, чтобы заставить Москву прекратить огонь и завершить войну против Украины», — подчеркнул глава МИД.

Напомним, что в среду, 8 апреля, цены на нефть снизились ниже 100 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

На этом фоне цены на нефть резко упали.

