Україна привітала домовленість щодо Ормузької протоки та припинення вогню

09:32, 8 квітня 2026
У МЗС наголосили, що настав час проявити аналогічну рішучість для припинення війни Росії проти України.
Фото: shutterstock
Україна привітала досягнення домовленості щодо розблокування Ормузької протоки та припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, йдеться про угоду між президентом США Дональдом Трампом та іранською стороною, а також про посередницькі зусилля Пакистану.

«Ми вітаємо угоду між президентом Трампом та іранським режимом щодо розблокування Ормузької протоки та припинення вогню, а також посередницькі зусилля Пакистану. Рішучість Америки спрацьовує», — зазначив Сибіга.

Він також наголосив, що настав час проявити аналогічну рішучість для припинення війни Росії проти України.

«Ми вважаємо, що настав час проявити достатню рішучість, щоб змусити Москву припинити вогонь та завершити війну проти України», — підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, що У середу, 8 квітня, ціни на нафту знизилися нижче 100 доларів за барель після того, як президент США Дональд Трамп повідомив про двотижневе припинення вогню з Іраном.

На фоні цього ціни на нафту різко впали.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

Закон про цифровізацію виконавчого провадження прийнято: документ чекає на підпис Президента

Верховна Рада ухвалила закон про реформу виконавчого провадження, але чи вирішило це всі проблеми.

В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

Ярослава Максименко і скандал в АРМА: чому ігнорування рішень суду може коштувати посади і свободи

Справа щодо невиконання судових рішень отримала розвиток.

ВС: власник не може зняти особу з реєстрації, якщо суд уже підтвердив її право користування житлом

Верховний Суд наголосив, що наявність судового рішення про збереження права користування житлом унеможливлює зняття особи з реєстрації за заявою власника.

