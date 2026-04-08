Україна привітала домовленість щодо Ормузької протоки та припинення вогню

Україна привітала досягнення домовленості щодо розблокування Ормузької протоки та припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, йдеться про угоду між президентом США Дональдом Трампом та іранською стороною, а також про посередницькі зусилля Пакистану.

«Ми вітаємо угоду між президентом Трампом та іранським режимом щодо розблокування Ормузької протоки та припинення вогню, а також посередницькі зусилля Пакистану. Рішучість Америки спрацьовує», — зазначив Сибіга.

Він також наголосив, що настав час проявити аналогічну рішучість для припинення війни Росії проти України.

«Ми вважаємо, що настав час проявити достатню рішучість, щоб змусити Москву припинити вогонь та завершити війну проти України», — підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, що У середу, 8 квітня, ціни на нафту знизилися нижче 100 доларів за барель після того, як президент США Дональд Трамп повідомив про двотижневе припинення вогню з Іраном.

На фоні цього ціни на нафту різко впали.

