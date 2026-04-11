От решения ВЛК для военнообязанных зависит, сможет ли человек мобилизоваться в армию или подписать контракт.

Министерство обороны Украины объяснило, какая периодичность прохождения ВЛК и срок действия заключения.

В ведомстве отметили, что если проводится базовый медицинский осмотр военнообязанных и по результатам не выявлена необходимость в дополнительных исследованиях, сроки не могут превышать 6 дней.

Если военнообязанного необходимо направить на дополнительные лабораторные, инструментальные исследования в условиях стационара или осмотр другими врачами для получения полной информации о состоянии здоровья, общий срок прохождения медицинского осмотра ВЛК не может превышать 14 дней с момента получения направления.

«Учитывая, что ВЛК лишь определяет пригодность к службе на текущий момент, при отсутствии жалоб и медицинских документов о заболеваниях комиссия может ограничиться базовыми анализами и базовым осмотром врачей.

В период действия военного положения решение ВЛК о пригодности к военной службе в отношении военнообязанных действительно 1 год», — сообщили в Минобороны.

То есть, если, например, человек проходил медицинский осмотр ВЛК в марте 2025 года, то в апреле 2026 года его медицинские данные в базе «Оберег» и приложении «Резерв+» будут считаться устаревшими, и его могут направить на новый медицинский осмотр.

«Если была установлена “непригодность к военной службе с переосвидетельствованием через 6–12 месяцев”, то желательно прийти на повторный осмотр за 3–4 недели до завершения срока, указанного в справке ВЛК.

Если же была установлена “непригодность к военной службе” и вас исключили из воинского учета, то повторный медицинский осмотр не проводится», — подчеркнули в ведомстве.

Также, если в течение года появилось новое тяжелое заболевание или была проведена операция, есть право инициировать новый осмотр ВЛК раньше установленного срока.

Какие решения выносит ВЛК

Решения (постановления) ВЛК по результатам медицинского осмотра военнослужащих являются основанием для:

продолжения пребывания на лечении в условиях стационара;

или в отпуске для лечения с сохранением денежного и материального обеспечения.

Если ВЛК выносит решение о непригодности к военной службе, то для действующего военнослужащего это является основанием для увольнения по состоянию здоровья с последующим исключением из воинского учета. А в случае непригодности с переосвидетельствованием — для увольнения с предоставлением отсрочки.

В случае направления военнослужащего на оценку повседневного функционирования лица (ОПФО), с учетом постановлений ВЛК о причинной связи травм (ранений, контузий, увечий) или заболеваний, эксперты ОПФО устанавливают причины инвалидности. После чего решения экспертных команд дают право на получение единовременной денежной помощи.

С 1 апреля 2025 года постановления ВЛК оформляются в электронном формате через Медицинскую информационную систему ВСУ. В отношении военнообязанных эта информация автоматически направляется в реестр «Оберег» и отображается через «Резерв+».

