Від рішення ВЛК щодо військовозобов'язаних залежить, чи зможе людина мобілізуватися до війська або підписати контракт.

Міністерство оборони України пояснило, яка періодичність проходження ВЛК і строк дії висновку.

У відомстві зазначили, якщо проводиться базовий медичний огляд військовозобов'язаних і за результатами не виявлено потреби у проходженні додаткових досліджень, то строки не можуть перевищувати 6 днів.

Якщо військовозобов'язаного потрібно направити на додаткові лабораторні, інструментальні дослідження в умовах стаціонару або огляду іншими лікарями для отримання повної інформації про стан здоров’я, загальний строк проходження медичного огляду ВЛК не може перевищувати 14 днів з моменту отримання направлення.

«Зважаючи на те, що ВЛК лише визначає придатність до служби на поточний момент, за відсутності скарг та медичних документів про хвороби, комісія може обмежитися базовими аналізами та базовим оглядом лікарів.

Під час дії воєнного стану рішення ВЛК про придатність до військової служби щодо військовозобов'язаних дійсне 1 рік», - повідомили у Міноборони.

Тобто якщо, наприклад, особа проходила медичний огляд ВЛК у березні 2025 року, то у квітні 2026 року її медичні дані в базі «Оберіг» та застосунку Резерв+ вважатимуться застарілими, і вас можуть направити на новий медичний огляд.

«Якщо була встановлена «непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців», то бажано прийти на переогляд за 3-4 тижні до завершення терміну, зазначеного в довідці ВЛК.

Якщо ж була встановлена «непридатність до військової служби» і вас виключили з військового обліку, то повторний медичний огляд не проводиться», - підкреслили у відомстві.

Також якщо протягом року з’явилося нове тяжке захворювання або відбулася операція, є право ініціювати новий огляд ВЛК раніше встановленого терміну.

Які рішення виносить ВЛК

Від рішення ВЛК щодо військовозобов'язаних залежить, чи зможе людина мобілізуватися до війська або підписати контракт.

Рішення (постанови) ВЛК за результатами медичного огляду військовослужбовців є підставою для:

продовження перебування на лікуванні в умовах стаціонару;

або у відпустці для лікування зі збереженням грошового та матеріального забезпечення.

Якщо ВЛК виносить рішення про непридатність до військової служби, то для діючого військовослужбовця це є підставою для звільнення за станом здоров'я з наступним виключенням з військового обліку. А у випадку непридатності з переоглядом – для звільнення з наданням відстрочки.

У випадку направлення військовослужбовця на оцінювання повсякденного функціонування особи (ОПФО), з урахуванням постанов ВЛК про причинний зв'язок травм (поранень, контузій, каліцтв) або захворювань, експерти ОПФО встановлюють причини інвалідності. Після чого рішення експертних команд дають право на отримання одноразової грошової допомоги.

З 1 квітня 2025 року постанови ВЛК оформлюються в електронному форматі через Медичну інформаційну систему ЗСУ. Щодо військовозобов'язаних ця інформація автоматично надсилається до реєстру «Оберіг» і відображається через Резерв+.

