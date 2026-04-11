  В Украине

Владимир Зеленский: Украина будет соблюдать режим тишины и действовать зеркально

12:07, 11 апреля 2026
Владимир Зеленский подчеркнул, что отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие ответных действий.
Фото: espreso.tv
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 11 апреля были определены параметры реагирования на возможные нарушения условий прекращения огня российской армией.

«Мы все понимаем, с кем имеем дело. Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие наших ответов», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что украинская армия готова к любому развитию событий на фронте.

«Украина неоднократно предлагала России различные форматы прекращения огня, и мы считаем, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения к миру — с нашей стороны соответствующее предложение есть», — заявил Президент.

Владимир Зеленский также добавил, что обсудил с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня. Кроме того, информация о зеркальном характере наших действий и возможном продолжении прекращения огня и после Пасхи была доведена до российской стороны.

Напомним, в Кремле сообщили, что Путин объявил «пасхальное перемирие», которое продлится полтора суток.

Позже Владимир Зеленский ответил на заявление Путина о пасхальном перемирии.

