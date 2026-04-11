Володимир Зеленський: Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме дзеркально

12:07, 11 квітня 2026
Володимир Зеленський підкреслив, що відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність відповідей.
Володимир Зеленський: Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме дзеркально
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 11 квітня були визначені параметри реагування на можливі порушення умов припинення вогню російською армією.

«Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті.

«Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру – з нашої сторони відповідна пропозиція є», - заявив Президент.

Володимир Зеленський також додав, що обговорили з Головнокомандувачем Збройних Сил України порядок дій українських підрозділів в умовах припинення вогню. Крім того, інформація про дзеркальний характер наших дій та можливе продовження припинення вогню і після Великодня була доведена до російської сторони.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що Путін оголосив «великоднє перемир'я», яке триватиме півтори доби.

Згодом Володимир Зеленський відповів на заяву Путіна про великоднє перемир’я.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Воєнний стан не може бути підставою для прогулу: роботодавцям перепишуть правила звільнення працівників

У Раді пропонують уточнити підстави для звільнення працівників, які відсутні на роботі протягом трьох годин.

Лікарням дозволять ігнорувати цінові пороги на ліки для військових

Цивільні лікарні на відміну від військових госпіталів, обмежені у виборі препаратів і можуть призначати лише ті, що передбачені Кабміном та МОЗ.

Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

Із проєкту Цивільного кодексу вилучили норму про «небажання мати дітей» як підставу для розлучення

До Ради подали оновлений проєкт Цивільного кодексу без норм про репродуктивні підстави для розірвання шлюбу.

