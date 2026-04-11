Володимир Зеленський: Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме дзеркально
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 11 квітня були визначені параметри реагування на можливі порушення умов припинення вогню російською армією.
«Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей», - сказав він.
Глава держави підкреслив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті.
«Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру – з нашої сторони відповідна пропозиція є», - заявив Президент.
Володимир Зеленський також додав, що обговорили з Головнокомандувачем Збройних Сил України порядок дій українських підрозділів в умовах припинення вогню. Крім того, інформація про дзеркальний характер наших дій та можливе продовження припинення вогню і після Великодня була доведена до російської сторони.
Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що Путін оголосив «великоднє перемир'я», яке триватиме півтори доби.
Згодом Володимир Зеленський відповів на заяву Путіна про великоднє перемир’я.
