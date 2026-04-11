Володимир Зеленський: Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме дзеркально

Володимир Зеленський підкреслив, що відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність відповідей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 11 квітня були визначені параметри реагування на можливі порушення умов припинення вогню російською армією.

«Ми всі розуміємо, з ким маємо справу. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій на фронті.

«Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати припинення вогню, і ми вважаємо, що Великдень має бути часом тиші та безпеки. Припинення вогню на Великдень могло б стати і початком реального руху до миру – з нашої сторони відповідна пропозиція є», - заявив Президент.

Володимир Зеленський також додав, що обговорили з Головнокомандувачем Збройних Сил України порядок дій українських підрозділів в умовах припинення вогню. Крім того, інформація про дзеркальний характер наших дій та можливе продовження припинення вогню і після Великодня була доведена до російської сторони.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що Путін оголосив «великоднє перемир'я», яке триватиме півтори доби.

Згодом Володимир Зеленський відповів на заяву Путіна про великоднє перемир’я.

