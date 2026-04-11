Юлия Свириденко сообщила, будут ли на Пасху графики отключения света
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что провела координационное совещание с руководством «Укрэнерго» и другими причастными по текущей ситуации в энергосистеме.
«Скоординировали совместные действия для поддержания стабильной работы энергосистемы, в частности по увеличению импорта электрической энергии», — сказала она.
Юлия Свириденко подчеркнула, что энергосистема работает стабильно.
«Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено — без графиков и отключений. Важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи были со светом», — добавила глава правительства.
