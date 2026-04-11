Юлія Свириденко повідомила, чи будуть на Великдень графіки відключення світла

Україні збільшить імпорт електричної енергії.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що провела координаційну нараду з керівництвом Укренерго та іншими причетними щодо поточної ситуації в енергосистемі.

«Скоординували спільні дії для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема щодо збільшення імпорту електричної енергії», - сказала вона.

Юлія Свириденко підкреслила, що енергосистема працює стабільно.

«Робимо все можливе, щоб найближчими днями електропостачання було забезпечене — без графіків і відключень. Важливо, щоб у великодні дні українські родини були зі світлом», - додала очільниця уряду.

