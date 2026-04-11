Как получить статус УБД — разъяснение ТЦК

Житомирский областной ТЦК напомнил, как получить статус участника боевых действий.

«Статус участника боевых действий — это не просто документ. Это подтверждение того, что вы защищали Украину, и право на льготы и поддержку от государства», — подчеркнули в ТЦК.

Кто имеет право:

военные, принимавшие участие в боевых действиях;

добровольцы (в 2014–2018 годах и с 24.02 по 25.03.2022);

полицейские, спасатели и другие силовые структуры;

иностранцы, которые воевали за Украину.

Как получить статус:

1. Автоматически (чаще всего)

Если вы служите — ничего подавать не нужно.

Данные вносит воинская часть, и статус присваивается автоматически.

Вы получите уведомление.

2. Самостоятельно (если данные не внесены)

подать заявление по почте;

или онлайн через «Дію».

3. Если уже уволены со службы

обратиться в ТЦК и СП;

или в комиссию своего ведомства.

Решение принимается до 30 дней.

4. Если вы доброволец

Необходимо подать заявление и документы в межведомственную комиссию Минветеранов (через ЦНАП или напрямую).

Важно:

статус могут получить даже те, кто был в плену или считается пропавшим без вести;

после получения можно быстро получить выписку в ЦНАП.