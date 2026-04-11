Как получить статус УБД — разъяснение ТЦК
Житомирский областной ТЦК напомнил, как получить статус участника боевых действий.
«Статус участника боевых действий — это не просто документ. Это подтверждение того, что вы защищали Украину, и право на льготы и поддержку от государства», — подчеркнули в ТЦК.
Кто имеет право:
- военные, принимавшие участие в боевых действиях;
- добровольцы (в 2014–2018 годах и с 24.02 по 25.03.2022);
- полицейские, спасатели и другие силовые структуры;
- иностранцы, которые воевали за Украину.
Как получить статус:
1. Автоматически (чаще всего)
Если вы служите — ничего подавать не нужно.
Данные вносит воинская часть, и статус присваивается автоматически.
Вы получите уведомление.
2. Самостоятельно (если данные не внесены)
подать заявление по почте;
или онлайн через «Дію».
3. Если уже уволены со службы
обратиться в ТЦК и СП;
или в комиссию своего ведомства.
Решение принимается до 30 дней.
4. Если вы доброволец
Необходимо подать заявление и документы в межведомственную комиссию Минветеранов (через ЦНАП или напрямую).
Важно:
статус могут получить даже те, кто был в плену или считается пропавшим без вести;
после получения можно быстро получить выписку в ЦНАП.
