Як отримати статус УБД — роз’яснення ТЦК
Житомирський обласний ТЦК нагадав, як отримати статус учасника бойових дій.
«Статус учасника бойових дій — це не просто документ. Це підтвердження того, що ви захищали Україну, і право на пільги та підтримку від держави», - підкреслили у ТЦК.
Хто має право:
- військові, які брали участь у бойових діях
- добровольці (у 2014–2018 і з 24.02 по 25.03.2022)
- поліцейські, рятувальники та інші силові структури
- іноземці, які воювали за Україну
Як отримати статус:
- Автоматично (найчастіше)
Якщо ви служите — нічого подавати не потрібно.
Дані вносить частина, і статус присвоюється автоматично.
Ви отримаєте повідомлення
- Самостійно (якщо щось не внесли)
- подати заяву поштою
- або онлайн через «Дію»
- Якщо вже звільнені зі служби
- звернутися у ТЦК та СП
- або до комісії свого відомства
Рішення — до 30 днів
- Якщо ви доброволець
Потрібно подати заяву та документи до міжвідомчої комісії Мінветеранів (через ЦНАП або напряму)
Важливо:
- статус можуть отримати навіть ті, хто був у полоні або зник безвісти
- після отримання — можна швидко взяти витяг у ЦНАП
