Як отримати статус УБД — роз’яснення ТЦК

Статус УБД можна отримати декількома способами.

Житомирський обласний ТЦК нагадав, як отримати статус учасника бойових дій.

«Статус учасника бойових дій — це не просто документ. Це підтвердження того, що ви захищали Україну, і право на пільги та підтримку від держави», - підкреслили у ТЦК.

Хто має право:

- військові, які брали участь у бойових діях

- добровольці (у 2014–2018 і з 24.02 по 25.03.2022)

- поліцейські, рятувальники та інші силові структури

- іноземці, які воювали за Україну

Як отримати статус:

Автоматично (найчастіше)

Якщо ви служите — нічого подавати не потрібно.

Дані вносить частина, і статус присвоюється автоматично.

Ви отримаєте повідомлення

Самостійно (якщо щось не внесли)

- подати заяву поштою

- або онлайн через «Дію»

Якщо вже звільнені зі служби

- звернутися у ТЦК та СП

- або до комісії свого відомства

Рішення — до 30 днів

Якщо ви доброволець

Потрібно подати заяву та документи до міжвідомчої комісії Мінветеранів (через ЦНАП або напряму)

Важливо:

- статус можуть отримати навіть ті, хто був у полоні або зник безвісти

- після отримання — можна швидко взяти витяг у ЦНАП

