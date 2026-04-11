Як отримати статус УБД — роз’яснення ТЦК

23:27, 11 квітня 2026
Статус УБД можна отримати декількома способами.
Житомирський обласний ТЦК нагадав, як отримати статус учасника бойових дій.

«Статус учасника бойових дій — це не просто документ. Це підтвердження того, що ви захищали Україну, і право на пільги та підтримку від держави», - підкреслили у ТЦК.

Хто має право:

- військові, які брали участь у бойових діях

- добровольці (у 2014–2018 і з 24.02 по 25.03.2022)

- поліцейські, рятувальники та інші силові структури

- іноземці, які воювали за Україну

Як отримати статус:

  1. Автоматично (найчастіше)

Якщо ви служите — нічого подавати не потрібно.

Дані вносить частина, і статус присвоюється автоматично.

Ви отримаєте повідомлення

  1. Самостійно (якщо щось не внесли)

- подати заяву поштою

- або онлайн через «Дію»

  1. Якщо вже звільнені зі служби

- звернутися у ТЦК та СП

- або до комісії свого відомства

Рішення — до 30 днів

  1. Якщо ви доброволець

Потрібно подати заяву та документи до міжвідомчої комісії Мінветеранів (через ЦНАП або напряму)

Важливо:

- статус можуть отримати навіть ті, хто був у полоні або зник безвісти

- після отримання — можна швидко взяти витяг у ЦНАП

ТЦК УБД

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Податки «заморозять»: у Раді пропонують мораторій на зміни під час війни

Новий законопроєкт передбачає мораторій на зміну елементів податків і зборів під час воєнного стану та протягом року після нього.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Воєнний стан не може бути підставою для прогулу: роботодавцям перепишуть правила звільнення працівників

У Раді пропонують уточнити підстави для звільнення працівників, які відсутні на роботі протягом трьох годин.

