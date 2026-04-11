Покупка автомобиля онлайн — как подписать договор через «Дію», инструкция

15:26, 11 апреля 2026
Украинцы могут выбрать автомобиль, подписать договор и оплатить покупку удаленно, без посещения автосалонов и бумажной волокиты.
Покупка автомобиля онлайн — как подписать договор через «Дію», инструкция
В Украине появилась возможность полностью оформить покупку нового автомобиля онлайн. Об этом сообщили в приложении «Дія».

Как отмечается, платформа UDRIVE первой запустила сервис, который позволяет пройти весь процесс приобретения авто дистанционно — от выбора модели до подписания договора и оплаты.

Оформление сделки происходит с помощью «Дія.Підпису», который имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись.

В сервисе отмечают, что такой формат позволяет избежать поездок в автосалоны, очередей и бумажных процедур, а также дает возможность самостоятельно контролировать процесс покупки.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо

  • выбрать автомобиль на сайте официального дилера,
  • авторизоваться и подписать договор с помощью «Дія.Підпису»,
  • оплатить покупку через банк,
  • забрать автомобиль в назначенный день.

Заключить сделку можно дистанционно со смартфона.

