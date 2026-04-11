Покупка автомобиля онлайн — как подписать договор через «Дію», инструкция
В Украине появилась возможность полностью оформить покупку нового автомобиля онлайн. Об этом сообщили в приложении «Дія».
Как отмечается, платформа UDRIVE первой запустила сервис, который позволяет пройти весь процесс приобретения авто дистанционно — от выбора модели до подписания договора и оплаты.
Оформление сделки происходит с помощью «Дія.Підпису», который имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись.
В сервисе отмечают, что такой формат позволяет избежать поездок в автосалоны, очередей и бумажных процедур, а также дает возможность самостоятельно контролировать процесс покупки.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо
- выбрать автомобиль на сайте официального дилера,
- авторизоваться и подписать договор с помощью «Дія.Підпису»,
- оплатить покупку через банк,
- забрать автомобиль в назначенный день.
Заключить сделку можно дистанционно со смартфона.
