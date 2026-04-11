Купівля авто онлайн – як підписати договір через «Дію», інструкція

15:26, 11 квітня 2026
Українці можуть обрати автомобіль, підписати договір та оплатити покупку дистанційно без відвідування автосалонів і паперових процедур.
В Україні з’явилася можливість повністю оформити купівлю нового автомобіля онлайн. Про це повідомили в застосунку «Дія».

Як зазначається, платформа UDRIVE першою запустила сервіс, який дозволяє пройти весь процес придбання авто дистанційно — від вибору моделі до підписання договору та оплати.

Оформлення угоди відбувається за допомогою «Дія.Підпису», який має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис.

У сервісі наголошують, що такий формат дозволяє уникнути поїздок до автосалонів, черг і паперових процедур, а також дає можливість самостійно контролювати процес покупки.

Щоб скористатися послугою, потрібно

  • обрати автомобіль на сайті офіційного дилера,
  • авторизуватися та підписати договір за допомогою «Дія.Підпису»,
  • здійснити оплату через банк,
  • забрати авто у визначений день.

Укласти угоду можна дистанційно зі смартфона.

