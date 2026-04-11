Купівля авто онлайн – як підписати договір через «Дію», інструкція
В Україні з’явилася можливість повністю оформити купівлю нового автомобіля онлайн. Про це повідомили в застосунку «Дія».
Як зазначається, платформа UDRIVE першою запустила сервіс, який дозволяє пройти весь процес придбання авто дистанційно — від вибору моделі до підписання договору та оплати.
Оформлення угоди відбувається за допомогою «Дія.Підпису», який має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис.
У сервісі наголошують, що такий формат дозволяє уникнути поїздок до автосалонів, черг і паперових процедур, а також дає можливість самостійно контролювати процес покупки.
Щоб скористатися послугою, потрібно
- обрати автомобіль на сайті офіційного дилера,
- авторизуватися та підписати договір за допомогою «Дія.Підпису»,
- здійснити оплату через банк,
- забрати авто у визначений день.
Укласти угоду можна дистанційно зі смартфона.
