Отказался получать боевую повестку и не явился в ТЦК — как суд наказал мужчину

Свои действия он объяснил состоянием здоровья и необходимостью ухода за пожилыми родителями.

В Решетиловке Полтавской области суд вынес приговор мужчине, который уклонился от призыва во время мобилизации. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Как установил суд, обвиняемый был военнообязанным и прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к службе. В ноябре 2024 года ему пытались вручить повестку для отправки в воинскую часть, однако мужчина отказался ее получать. Несмотря на это, он был уведомлен о дате и времени явки, но в ТЦК не явился.

В суде обвиняемый признал вину. Свои действия он объяснил состоянием здоровья и необходимостью ухода за пожилыми родителями. В то же время суд установил, что он не имел оформленного права на отсрочку, не обжаловал заключение военно-врачебной комиссии и не предоставил доказательств, подтверждающих необходимость постоянного ухода за родственниками.

Сторона обвинения настаивала на пяти годах лишения свободы. Защита просила о более мягком наказании — с испытательным сроком. Однако суд пришел к выводу, что исправление обвиняемого без реального отбытия наказания невозможно.

При вынесении решения суд учел, что мужчина ранее не судим, имеет положительные характеристики и семейные обстоятельства. В то же время подчеркнул: в условиях военного положения уклонение от мобилизации представляет повышенную общественную опасность, а наказание должно быть реальным, чтобы предотвратить подобные правонарушения.

В итоге суд назначил минимальный срок, предусмотренный статьей — три года лишения свободы.

