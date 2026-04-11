Відмовився отримувати бойову повістку і не з’явився до ТЦК — як суд покарав чоловіка

У Решетилівці на Полтавщині суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від призову під час мобілізації. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Як встановив суд, обвинувачений був військовозобов’язаним і пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. У листопаді 2024 року йому намагалися вручити повістку для відправки до військової частини, однак чоловік відмовився її отримувати. Попри це, він був поінформований про дату і час явки, але до ТЦК не з’явився.

У суді обвинувачений визнав провину. Свої дії пояснив станом здоров’я та необхідністю догляду за літніми батьками. Водночас суд встановив, що він не мав оформленого права на відстрочку, не оскаржував висновок військово-лікарської комісії та не надав доказів, які б підтверджували необхідність постійного догляду за родичами.

Сторона обвинувачення наполягала на п’яти роках ув’язнення. Захист просив про м’якше покарання — із випробувальним строком. Однак суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого без реального відбування покарання є неможливим.

При ухваленні рішення суд врахував, що чоловік раніше не судимий, має позитивні характеристики та сімейні обставини. Водночас наголосив: в умовах воєнного стану ухилення від мобілізації становить підвищену суспільну небезпеку, а покарання має бути реальним, щоб запобігти подібним правопорушенням.

У підсумку суд призначив мінімальний строк, передбачений статтею — три роки позбавлення волі.

