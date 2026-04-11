  1. В Україні

Відмовився отримувати бойову повістку і не з’явився до ТЦК — як суд покарав чоловіка

14:50, 11 квітня 2026
Свої дії пояснив станом здоров'я та необхідністю догляду за літніми батьками.
У Решетилівці на Полтавщині суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від призову під час мобілізації. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Як встановив суд, обвинувачений був військовозобов’язаним і пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. У листопаді 2024 року йому намагалися вручити повістку для відправки до військової частини, однак чоловік відмовився її отримувати. Попри це, він був поінформований про дату і час явки, але до ТЦК не з’явився.

У суді обвинувачений визнав провину. Свої дії пояснив станом здоров’я та необхідністю догляду за літніми батьками. Водночас суд встановив, що він не мав оформленого права на відстрочку, не оскаржував висновок військово-лікарської комісії та не надав доказів, які б підтверджували необхідність постійного догляду за родичами.

Сторона обвинувачення наполягала на п’яти роках ув’язнення. Захист просив про м’якше покарання — із випробувальним строком. Однак суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого без реального відбування покарання є неможливим.

При ухваленні рішення суд врахував, що чоловік раніше не судимий, має позитивні характеристики та сімейні обставини. Водночас наголосив: в умовах воєнного стану ухилення від мобілізації становить підвищену суспільну небезпеку, а покарання має бути реальним, щоб запобігти подібним правопорушенням.

У підсумку суд призначив мінімальний строк, передбачений статтею — три роки позбавлення волі.   

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Податки «заморозять»: у Раді пропонують мораторій на зміни під час війни

Новий законопроєкт передбачає мораторій на зміну елементів податків і зборів під час воєнного стану та протягом року після нього.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Воєнний стан не може бути підставою для прогулу: роботодавцям перепишуть правила звільнення працівників

У Раді пропонують уточнити підстави для звільнення працівників, які відсутні на роботі протягом трьох годин.

Лікарням дозволять ігнорувати цінові пороги на ліки для військових

Цивільні лікарні на відміну від військових госпіталів, обмежені у виборі препаратів і можуть призначати лише ті, що передбачені Кабміном та МОЗ.

Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

