Каждый военнослужащий должен сдать образец ДНК – как работает система

В Минобороны объяснили, почему военнослужащие обязаны сдавать образцы ДНК, и какова роль этих образцов в идентификации пропавших без вести.

В Министерстве обороны сообщили, что каждый военнослужащий обязан сдать образец ДНК для формирования государственной базы геномной информации, которая используется для поиска пропавших без вести и идентификации погибших.

Об этом заявили в оборонном ведомстве, объяснив порядок проведения процедуры, ее цель и дальнейшее использование данных.

Согласно информации Минобороны, у военных берут букальный эпителий — клетки с внутренней поверхности щеки. Процедура неинвазивна и проводится без выезда в медицинские учреждения — непосредственно в воинских частях в присутствии уполномоченных лиц. Военнослужащим делают соответствующую отметку в военном билете.

В ведомстве отмечают, что образцы ДНК хранятся в Центре учета геномной информации Министерства обороны. Именно это подразделение отвечает за их учет, регистрацию и дальнейшее хранение. При необходимости данные могут передаваться в МВД для внесения в Единый реестр геномной информации человека и использования при идентификации погибших или пропавших без вести военных.

В Минобороны подчеркивают, что генетические данные применяются исключительно для установления личности в случаях пропажи без вести или гибели. Другие исследования с использованием этих образцов не проводятся и не предусмотрены законодательством.

В ведомстве также отмечают, что на пятый год полномасштабной войны в Украине десятки тысяч человек числятся пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Часть из них — военнослужащие, которые юридически считаются живыми до момента официального подтверждения гибели.

Процедура идентификации, как пояснили в Минобороны, представляет собой сложную межведомственную систему, которая осуществляется при участии органов досудебного расследования, судебно-медицинских экспертов, экспертных учреждений МВД и Минздрава, Национальной полиции, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других структур в зависимости от обстоятельств дела.

Минобороны подчеркивает, что официальное установление личности погибшего должно основываться исключительно на подтвержденных данных, а не на предположениях или неофициальной информации.

В ведомстве сообщили, что с 2025 года в системе Минобороны налажен полный цикл отбора, регистрации и хранения биологических образцов военнослужащих. Это осуществляется в соответствии с приказом № 438 от 28 июля 2023 года и Законом Украины «О государственной регистрации геномной информации человека».

Отбор ДНК-образцов является поэтапным процессом, который организуется в учебных центрах и воинских частях. Уполномоченные лица отвечают за контроль процедуры, оформление документов, ведение учета и передачу материалов в соответствующие структуры.

В Минобороны отмечают, что собранные образцы упаковываются, регистрируются и хранятся с соблюдением установленных требований, после чего передаются в Центр учета геномной информации. Там формируется резерв данных, который в случае необходимости используется для установления личности военнослужащих посредством ДНК-анализа.

