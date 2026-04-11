Кожен військовий повинен здати ДНК-зразок – як працює система

У Міноборони пояснили обов’язковий відбір ДНК-зразків у військових та його роль в ідентифікації зниклих безвісти.

У Міністерстві оборони повідомили, що кожен військовослужбовець обов’язково має здати ДНК-зразок для формування державної бази геномної інформації, яка використовується для пошуку зниклих безвісти та ідентифікації загиблих.

Про це заявили в оборонному відомстві, пояснивши порядок проведення процедури, її мету та подальше використання даних.

Згідно з інформацією Міноборони, у військових беруть букальний епітелій — клітини з внутрішньої поверхні щоки. Процедура неінвазивна та проводиться без виїзду до медичних установ — безпосередньо у військових частинах у присутності уповноважених осіб. Військовослужбовцям роблять відповідну відмітку у військовому квитку.

У відомстві наголошують, що зразки ДНК зберігаються в Центрі обліку геномної інформації Міністерства оборони. Саме цей підрозділ відповідає за їх облік, реєстрацію та подальше зберігання. За потреби дані можуть передаватися до МВС для внесення до Єдиного реєстру геномної інформації людини та використання під час ідентифікації загиблих або зниклих безвісти військових.

У Міноборони підкреслюють, що генетичні дані застосовуються виключно для встановлення особи у випадках зникнення безвісти або загибелі. Інші дослідження з використанням цих зразків не проводяться і не передбачені законодавством.

У відомстві також зазначають, що на п’ятий рік повномасштабної війни в Україні десятки тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Частина з них — військовослужбовці, які юридично вважаються живими до моменту офіційного підтвердження загибелі.

Процедура ідентифікації, як пояснили в Міноборони, є складною міжвідомчою системою, яка здійснюється за участі органів досудового розслідування, судово-медичних експертів, експертних установ МВС і МОЗ, Національної поліції, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших структур залежно від обставин справи.

Міноборони наголошує, що офіційне встановлення особи загиблого має ґрунтуватися виключно на підтверджених даних, а не на припущеннях або неофіційній інформації.

У відомстві повідомили, що з 2025 року в системі Міноборони налагоджено повний цикл відбору, реєстрації та зберігання біологічних зразків військовослужбовців. Це здійснюється відповідно до наказу №438 від 28 липня 2023 року та Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини».

Відбір ДНК-зразків є поетапним процесом, який організовується у навчальних центрах і військових частинах. Уповноважені особи відповідають за контроль процедури, оформлення документів, ведення обліку та передачу матеріалів до відповідних структур.

У Міноборони зазначають, що зібрані зразки пакуються, реєструються та зберігаються із дотриманням визначених вимог, після чого передаються до Центру обліку геномної інформації. Там формується резерв даних, який у разі необхідності використовується для встановлення особи військовослужбовців через ДНК-аналіз.

