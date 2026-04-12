В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за тумана — видимость снизилась до 200 метров

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В первой половине дня 12 апреля в Киеве будет держаться туман. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, видимость составит 200–500 метров, что соответствует I уровню опасности (желтый).

Специалисты рекомендуют водителям при управлении транспортным средством в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. В случае остановки следует включить аварийную световую сигнализацию.

Пешеходов призывают быть внимательными и использовать светоотражающие элементы, чтобы оставаться заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.