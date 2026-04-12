У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через туман – видимість впала до 200 метрів

У першій половині дня видимість становитиме 200–500 метрів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У першій половині дня 12 квітня в Києві утримуватиметься туман. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, видимість становитиме 200–500 метрів, що відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортом у тумані знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції та уникати різких маневрів. У разі зупинки слід увімкнути аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходів закликають бути уважними та використовувати світловідбивні елементи, щоб залишатися помітними для водіїв під час туману та в темну пору доби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.