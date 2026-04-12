У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через туман – видимість впала до 200 метрів

08:12, 12 квітня 2026
У першій половині дня видимість становитиме 200–500 метрів.
У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через туман – видимість впала до 200 метрів
У першій половині дня 12 квітня в Києві утримуватиметься туман. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, видимість становитиме 200–500 метрів, що відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортом у тумані знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом, дотримуватися безпечної дистанції та уникати різких маневрів. У разі зупинки слід увімкнути аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходів закликають бути уважними та використовувати світловідбивні елементи, щоб залишатися помітними для водіїв під час туману та в темну пору доби.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВС: власник не може зняти особу з реєстрації, якщо суд уже підтвердив її право користування житлом

Верховний Суд наголосив, що наявність судового рішення про збереження права користування житлом унеможливлює зняття особи з реєстрації за заявою власника.

В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Податки «заморозять»: у Раді пропонують мораторій на зміни під час війни

Новий законопроєкт передбачає мораторій на зміну елементів податків і зборів під час воєнного стану та протягом року після нього.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

