В Сумской области 17-летний парень подорвался на мине во время поездки на мотоцикле

В Шосткинском районе Сумской области несовершеннолетний подорвался на мине. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

Инцидент произошел вблизи приграничного села в Хутор-Михайловской общине. По его словам, 17-летний парень, двигаясь на мотоцикле, наткнулся на взрывное устройство.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Наблюдалась значительная кровопотеря. Врачи провели сложную операцию. Сейчас его состояние стабилизируют и готовят ребенка к перевозке в «Охматдет» для дальнейшего лечения.

Также глава области отметил, что ребенок ранее был эвакуирован из общины, однако приехал туда на Пасху.

Олег Григоров призвал жителей приграничных территорий соблюдать осторожность, подчеркнув, что эти районы остаются заминированными и опасными. Он также отметил, что не следует возвращаться в населенные пункты, из которых объявлена эвакуация.

