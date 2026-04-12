На Сумщині 17-річний хлопець підірвався на міні під час поїздки на мотоциклі

Інцидент стався у Хутір-Михайлівській громаді, постраждалого госпіталізували у важкому стані.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Шосткинському районі Сумської області неповнолітній підірвався на міні. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Інцидент стався поблизу прикордонного села у Хутір-Михайлівській громаді. За його словами, 17-річний хлопець, рухаючись на мотоциклі, натрапив на вибуховий пристрій.

Постраждалого у важкому стані доправили до лікарні. Була значна крововтрата. Медики провели складну операцію. Наразі стан стабілізують і готують дитину до перевезення в Охматдит для подальшого лікування.

Також очільник області зазначив, що дитина раніше була евакуйована з громади, однак приїхала туди на Великдень.

Олег Григоров закликав мешканців прикордонних територій дотримуватися обережності, наголосивши, що ці райони залишаються замінованими та небезпечними. Він також зауважив, що не слід повертатися до населених пунктів, з яких оголошено евакуацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.