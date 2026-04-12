  1. В Украине
  2. / В мире

Пасхальное перемирие продлилось недолго — за сутки Россия 2299 раз нарушила режим тишины

10:53, 12 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Генеральный штаб ВСУ сообщил о тысячах атак и массированном применении дронов.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, 11 апреля в 16:00 началось перемирие между Украиной и Россией, которое должно было продлиться до конца суток 12 апреля. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет соблюдать режим тишины и действовать зеркально. Однако по состоянию на 7:00 12 апреля зафиксировано 2299 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны РФ. Среди них — 28 штурмовых действий противника, 479 обстрелов, 747 ударов дронами-камикадзе («Ланцет», «Молния») и 1045 ударов FPV-дронами. Ударов ракетами, управляемыми авиабомбами и БПЛА типа «шахед» не зафиксировано. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По уточненной информации, за предыдущие сутки российские войска нанесли 58 авиационных ударов, сбросив 184 управляемые авиабомбы. Также противник применил 8458 дронов-камикадзе и осуществил 2947 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам, в частности 123 — из реактивных систем залпового огня.

Авиаудары фиксировались, в частности, по району Подгавриловки Днепропетровской области. В Запорожской области под обстрелами оказались Воздвижовка, Цвиткове, Копани, Чаривное, Ровно, Обще и Омельник. Также враг наносил удары по Херсону.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы и техники противника и два пункта управления.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник пять раз атаковал позиции украинских войск, совершил 46 обстрелов, в том числе шесть — с применением РСЗО. На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано пять попыток прорыва в районах Старицы, Ветеринарного, Прилипки и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в направлении Петропавловки и Новоосинового. На Лиманском направлении — девять попыток вклиниться в оборону вблизи Заречного и в сторону Шийковки, Дробишевого и Лимана. На Славянском направлении украинские защитники остановили четыре атаки в районе Платоновки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении боевых столкновений не зафиксировано. На Константиновском направлении противник совершил 21 атаку вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении украинские военные остановили 22 штурмовых действия в районах Родинского, Дорожного, Мирнограда, Удачного, Новониколаевки, Молодецкого и Новопавловки. На Александровском направлении противник атаковал шесть раз в районах Новогригоровки, Тернового и в сторону Приволья.

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак в районах Солодкого, Еленокстантиновки, Железнодорожного, Мирного, а также в направлении Чаривного и Гуляйпольского. На Ореховском направлении боевых столкновений не было.

На Приднепровском направлении зафиксировано три неудачных наступательных действия в сторону Антоновского моста и острова Белогрудый. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Всего за сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек. Также украинские военные уничтожили восемь танков, три боевые бронированные машины, 73 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 2081 беспилотник и 216 единиц автомобильной техники.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Украина война

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]