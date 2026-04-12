Великоднє перемир’я тривало недовго – Росія за добу 2299 разів порушила режим тиші

10:53, 12 квітня 2026
Генштаб ЗСУ повідомив про тисячі атак і масоване застосування дронів.
Як відомо, 11 квітня о 16:00 розпочалося перемир'я між Україною та Росією, яке мало б тривати до кінця доби 12 квітня. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме дзеркально. Проте станом на 7:00 12 квітня зафіксовано 2299 випадків порушення режиму припинення вогню з боку РФ. Серед них — 28 штурмових дій противника, 479 обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе («Ланцет», «Молнія») та 1045 ударів FPV-дронами. Ударів ракетами, керованими авіабомбами та БпЛА типу «шахед» не зафіксовано. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, за попередню добу російські війська завдали 58 авіаційних ударів, скинувши 184 керовані авіабомби. Також противник застосував 8458 дронів-камікадзе та здійснив 2947 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах, зокрема 123 — із реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари фіксувалися, зокрема, по району Підгаврилівки Дніпропетровської області. На Запоріжжі під обстрілами опинилися Воздвижівка, Цвіткове, Копані, Чарівне, Рівне, Обще та Омельник. Також ворог завдавав ударів по Херсону.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили та техніки противника і два пункти управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник п’ять разів атакував позиції українських військ, здійснив 46 обстрілів, зокрема шість — із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано п’ять спроб прориву в районах Стариці, Ветеринарного, Приліпки та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у напрямку Петропавлівки та Новоосинового. На Лиманському напрямку — дев’ять спроб вклинитися в оборону поблизу Зарічного та в бік Шийківки, Дробишевого і Лиману. На Слов’янському напрямку українські захисники зупинили чотири атаки в районі Платонівки та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 22 штурмові дії в районах Родинського, Дорожнього, Мирнограда, Удачного, Новомиколаївки, Молодецького та Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів у районах Новогригорівки, Тернового та в бік Привілля.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак у районах Солодкого, Оленокостянтинівки, Залізничного, Мирного та в напрямку Чарівного і Гуляйпільського. На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не було.

На Придніпровському напрямку зафіксовано три невдалі наступальні дії в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Загалом за добу втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також українські військові знешкодили вісім танків, три бойові броньовані машини, 73 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 2081 безпілотник і 216 одиниць автомобільної техніки.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Новий судовий розгляд як спосіб реалізації restitutio in integrum: позиція ВП ВС

ВП ВС вказала, що виправлення порушень статті 6 Конвенції, встановлених рішенням ЄСПЛ, можливе під час нового судового розгляду.

ВС: власник не може зняти особу з реєстрації, якщо суд уже підтвердив її право користування житлом

Верховний Суд наголосив, що наявність судового рішення про збереження права користування житлом унеможливлює зняття особи з реєстрації за заявою власника.

В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Податки «заморозять»: у Раді пропонують мораторій на зміни під час війни

Новий законопроєкт передбачає мораторій на зміну елементів податків і зборів під час воєнного стану та протягом року після нього.

