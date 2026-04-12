ПФУ уточнил порядок и размер пособия на погребение: что изменилось для работодателей и семей

13:35, 12 апреля 2026
ПФУ установил новый размер пособия на погребение для работающих — 8 500 гривен.
Пенсионный фонд Украины установил новый размер пособия на погребение для работающих граждан — 8 500 гривен. Речь идет о случаях, не касающихся погребения пенсионеров, безработных или лиц, умерших в результате несчастного случая на производстве. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области.

Финансирование выплат осуществляется на основании заявления-расчета, которое подает работодатель.

В ПФУ напоминают, что пособие на погребение предоставляется в случае смерти застрахованного лица или членов его семьи, находившихся на иждивении. К таким лицам относятся муж или жена, дети, братья, сестры и внуки в возрасте до 18 лет или старше, если они приобрели инвалидность до достижения совершеннолетия, а также студенты дневной формы обучения до 23 лет (при условии соблюдения определенных требований). Также к этой категории относятся родители, дед и бабушка по прямой линии родства.

Отдельно уточняется, что иждивенцами считаются лица, которые находились на полном иждивении умершего или получали от него постоянную помощь, которая была основным источником существования. К иждивенцам не относятся члены семьи, которые имели собственные доходы, в частности заработную плату или пенсию.

Пособие может быть выплачено застрахованному лицу, члену его семьи или другим физическим или юридическим лицам, которые осуществили погребение.

Новый размер в 8 500 гривен применяется к страховым случаям, наступившим с 13 марта 2026 года, после вступления в силу постановления Пенсионного фонда Украины от 06.02.2026 № 6-1 «Об установлении размера пособия на погребение».

