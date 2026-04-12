ПФУ уточнив порядок і розмір допомоги на поховання: що змінилося для роботодавців і родин

ПФУ встановив новий розмір допомоги на поховання для працюючих — 8 500 гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України встановив новий розмір допомоги на поховання для працюючих громадян — 8 500 гривень. Йдеться про випадки, що не стосуються поховання пенсіонерів, безробітних або осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області.

Фінансування виплат здійснюється на підставі заяви-розрахунку, яку подає роботодавець.

У ПФУ нагадують, що допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи або членів її сім’ї, які перебували на утриманні. До таких осіб належать чоловік або дружина, діти, брати, сестри та онуки віком до 18 років або старші, якщо вони набули інвалідності до повноліття, а також студенти денної форми навчання до 23 років (за умови дотримання визначених вимог). Також до цієї категорії віднесені батьки, дід та баба за прямою лінією спорідненості.

Окремо уточнюється, що утриманцями вважаються особи, які перебували на повному утриманні померлого або отримували від нього постійну допомогу, що була основним джерелом існування. Не належать до утриманців члени сім’ї, які мали власні доходи, зокрема заробітну плату чи пенсію.

Допомога може бути виплачена застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим фізичним чи юридичним особам, які здійснили поховання.

Новий розмір у 8 500 гривень застосовується до страхових випадків, що настали з 13 березня 2026 року, після набрання чинності постановою Пенсійного фонду України від 06.02.2026 №6-1 «Про встановлення розміру допомоги на поховання».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.