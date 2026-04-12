Россия запустила пропаганду о «похищении детей» украинскими военными — ЦПД СНБО

14:29, 12 апреля 2026
Российская пропаганда распространяет манипуляции о якобы «насильственном изъятии детей» и «зверствах киевского режима» — в СНБО отмечают системную дезинформационную кампанию.
Российская пропаганда продолжает распространять очередные манипулятивные заявления о якобы «насильственном изъятии детей» украинскими военными и выдумки о «зверствах киевского режима». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В частности, в информационном пространстве активно распространяется заявление так называемого «посла по особым поручениям» МИД РФ Родиона Мирошника о том, что украинские военные якобы «вытесняют» население с прифронтовых территорий, а также «убивают и калечат неблагонадежных гражданских».

В ЦПД отмечают, что подобные утверждения типичны для российской пропаганды и сочетают в себе спекуляции, подмену понятий и откровенно ложные заявления. В ведомстве подчеркивают, что Россия систематически пытается представить эвакуацию гражданских лиц, в частности детей, из зон боевых действий как «преступное переселение», хотя такие меры являются вынужденными и направлены на защиту жизни.

Также подобные информационные вбросы часто сопровождаются обвинениями в якобы «зверствах ВСУ против гражданского населения», которые не подтверждаются никакими доказательствами.

В Центре по противодействию дезинформации подчеркивают, что целью таких нарративов является дискредитация Украины и её Вооружённых сил, оправдание продолжения войны, а также отвлечение внимания от многочисленных задокументированных военных преступлений российских оккупационных войск.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

11,8 судей на 100 тысяч населения: кадровый дефицит и война изнуряют судебную систему

Украина имеет вдвое меньше судей, чем в среднем по Европе, но рассматривает миллионы дел.

Правительство планирует масштабное обновление корпоративного законодательства: каких изменений ждать

Кабмин официально утвердил дорожную карту адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

Новое судебное рассмотрение как способ реализации restitutio in integrum: позиция БП ВС

БП ВС указала, что устранение нарушений статьи 6 Конвенции, установленных решением ЕСПЧ, возможно в ходе нового судебного рассмотрения.

ВС: собственник не может снять лицо с регистрации, если суд уже подтвердил его право пользования жильем

Верховный Суд подчеркнул, что наличие судебного решения о сохранении права пользования жильем делает невозможным снятие лица с регистрации по заявлению собственника.

В Украине подготовят отдельную стратегию действий на случай ядерных и химических угроз

Законопроектом предлагается внедрить Стратегию химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.

