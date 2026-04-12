РФ запустила пропаганду про «викрадення дітей» українськими військовими – ЦПД РНБО

Російська пропаганда поширює маніпуляції про нібито «насильницьке вилучення дітей» та «звірства київського режиму» — у РНБО наголошують на системній дезінформаційній кампанії.

Російська пропаганда продовжує поширювати чергові маніпулятивні заяви про нібито «насильницьке вилучення дітей» українськими військовими та вигадки про «звірства київського режиму». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, у інформаційному просторі активно розповсюджується заява так званого «посла з особливих доручень» МЗС РФ Родіона Мірошника про те, що українські військові нібито «витискають» населення з прифронтових територій, а також «вбивають та калічать неблагонадійних цивільних».

У ЦПД зазначають, що подібні твердження є типовими для російської пропаганди та поєднують спекуляції, підміну понять і відверті неправдиві заяви. У відомстві наголошують, що Росія систематично намагається подати евакуацію цивільних, зокрема дітей із зон бойових дій, як «злочинне переселення», хоча такі заходи є вимушеними та спрямовані на захист життя.

Також подібні інформаційні вкиди часто супроводжуються звинуваченнями у нібито «звірствах ЗСУ проти цивільного населення», які не підтверджуються жодними доказами.

У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що метою таких наративів є дискредитація України та її Збройних сил, виправдання продовження війни, а також відвернення уваги від численних задокументованих воєнних злочинів російських окупаційних військ.

