  1. В Україні
  2. / У світі

РФ запустила пропаганду про «викрадення дітей» українськими військовими – ЦПД РНБО

14:29, 12 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Російська пропаганда поширює маніпуляції про нібито «насильницьке вилучення дітей» та «звірства київського режиму» — у РНБО наголошують на системній дезінформаційній кампанії.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російська пропаганда продовжує поширювати чергові маніпулятивні заяви про нібито «насильницьке вилучення дітей» українськими військовими та вигадки про «звірства київського режиму». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, у інформаційному просторі активно розповсюджується заява так званого «посла з особливих доручень» МЗС РФ Родіона Мірошника про те, що українські військові нібито «витискають» населення з прифронтових територій, а також «вбивають та калічать неблагонадійних цивільних».

У ЦПД зазначають, що подібні твердження є типовими для російської пропаганди та поєднують спекуляції, підміну понять і відверті неправдиві заяви. У відомстві наголошують, що Росія систематично намагається подати евакуацію цивільних, зокрема дітей із зон бойових дій, як «злочинне переселення», хоча такі заходи є вимушеними та спрямовані на захист життя.

Також подібні інформаційні вкиди часто супроводжуються звинуваченнями у нібито «звірствах ЗСУ проти цивільного населення», які не підтверджуються жодними доказами.

У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що метою таких наративів є дискредитація України та її Збройних сил, виправдання продовження війни, а також відвернення уваги від численних задокументованих воєнних злочинів російських окупаційних військ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія військові Україна війна РНБО

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]