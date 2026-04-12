В правительстве озвучили план ремонта дорог и назвали сроки выполнения работ

Только за последние сутки апреля 2026 года в Украине отремонтировали более 86,4 тыс. кв. м дорог, а после дождей планируют увеличить темпы почти вдвое.

В Украине к ремонтным работам на ключевых автомобильных дорогах привлечено более 1 000 работников в составе почти 100 бригад. С начала года уже устранены деформации дорожного покрытия на площади более 3,3 млн кв. м. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Ремонтные работы проводятся, в частности, на следующих автодорогах:

М-03 Киев – Харьков – Довжанский — 5 485 кв. м

М-06 Киев – Чоп — 5 420 кв. м

М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский — 5 308 кв. м

М-07 Киев – Ковель – Ягодин — 2 900 кв. м

По данным Минразвития, основная задача — до 1 июня обеспечить проходимость международных и национальных дорог. Для этого планируется выполнить ремонтные работы на площади около 10 млн м².

«Наша задача — до 1 июня провести ремонт международных и национальных дорог и обеспечить их проходимость. Это предполагает работы примерно на 10 млн кв. метров. Поэтому мы движемся по плану, ежедневно около 100–140 бригад работают на дорогах по всей Украине. Будем продолжать наращивать количество бригад и повышать темпы работ, чтобы привести в порядок основные транспортные артерии, держим этот вопрос в фокусе внимания», – отметили в ведомстве.

За последние сутки дорожники отремонтировали более 86,4 тыс. кв. м дорожного покрытия. На отдельных участках работы выполняются методом укладки больших «панелей», что позволяет быстро устранять значительные повреждения и улучшать условия проезда.

После окончания сезона дождей планируется увеличить темпы работ до 200 тыс. кв. м в сутки.

